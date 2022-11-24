Военный эксперт Олег Жданов заверил, что украинские военные могут укрыться от фосфорных бомб. Это возможно благодаря специальному способу копания окопов, пишет 24 канал.

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По словам Жданова, для сохранения жизни наши военные создают в окопах специальные ниши. За счет того, что действие фосфорных бомб очень медленное, у бойцов есть время, чтобы скрыться в них.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что фосфор опасен своей консистенцией. Очень важно, чтобы он не попал на одежду. Выжигающее действие химиката можно остановить только ограничением доступа к воздуху, пользуясь плотной тканью или водой.

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