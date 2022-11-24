Военный эксперт Олег Жданов заверил, что украинские военные могут укрыться от фосфорных бомб. Это возможно благодаря специальному способу копания окопов, пишет 24 канал.
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Как ВСУ спасаются от "фосфора"
По словам Жданова, для сохранения жизни наши военные создают в окопах специальные ниши. За счет того, что действие фосфорных бомб очень медленное, у бойцов есть время, чтобы скрыться в них.
Кроме того, эксперт подчеркнул, что фосфор опасен своей консистенцией. Очень важно, чтобы он не попал на одежду. Выжигающее действие химиката можно остановить только ограничением доступа к воздуху, пользуясь плотной тканью или водой.
Как ВСУ спасаются от фосфорных бомб: смотрите видео
Какие успехи наших военных на фронте: самое важное
- Украинские военные продолжают уничтожать врага и выбивать его из родной земли. Стало известно, что ВСУ вышли на рубеж на правом берегу Днепра. В рамках контрнаступательной операции на Юге уже удалось освободить 198 населенных пунктов.
- Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты контролируют значительную территорию Луганской области. Однако наши защитники официально освободили 12 населенных пунктов региона. Он добавил, что продвижение идет непросто и каждый метр Луганщины дается очень тяжело.
- ВСУ вытесняют врага на направлении Сватово – Кременная . В то же время враг не оставляет попыток захватить Белогоровку.
- Ранее Сергей Гайдай информировал, что в Луганской области продолжаются тяжелые бои. Он сообщал, что украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному .
- К тому же в Институте по изучению войны поделились очередным прогнозом. Согласно ему, ВСУ готовятся к новым контрнаступлениям. По мнению составителей отчета, следующей могут увольнять Луганскую область .
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