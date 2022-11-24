Військовий експерт Олег Жданов запевнив, що українські військові можуть сховатись від фосфорних бомб. Це можливо, завдяки спеціальному способу копання окопів, пише 24 канал.

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За словами Жданова, для збереження життя наші військові створюють в окопах спеціальні ніші. За рахунок того, що дія фосфорних бомб дуже повільна, бійці мають час, аби сховатися в них.

Окрім того, експерт наголосив, що фосфор небезпечний своєю консистенцією. Дуже важливо, аби він не потрапив на одяг. Випалюючу дію хімікату можна зупити лише обмеженням доступу до повітря, користуючись цупкою тканиною чи водою.

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