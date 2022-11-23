Російський військовослужбовець з-під Кремінної на Луганщині розповідає батькові про те, як вони воюють з НАТО, бо "Польща хоче забрати в України Калінінград". Крім того, окупант вже традиційно скаржиться на обстріли ЗСУ.

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В Україну перекинули "барсів" і "вагнерівців"

Окупант розповідає батькові, що його підрозділ перебуває на передовій, а за ними сидять "барси". Проте, за словами найманця, "там їх близько 7 людей та ще й пенсіонерів".

Росіянин говорить, що разом з ним воюють і ув'язнені "вагнерівці". Хоча найманцям Пригожина вистачило духу лише на 5 днів. За словами окупанта, після цього більше їх ніхто не бачив.

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Окупанти насправді воюють проти Польщі

Російський солдат скаржиться на відсутність озброєння та наводить у приклад Україну. Адже західні партнери постачають для наших військових зброю та боєприпаси.

Крім того, окупант каже, що Польща хоче забрати територію Калінінграду в України.

Воюємо не з Україною, а з Америкою на території України, з НАТО,

– резюмував свою гіпотезу росіянин.

Росіяни обстрілюють Україну "фосфором"

Російський військовослужбовець хвалиться батькові, що його підрозділ має фосфорні бомби, які випалюють все навкруги. Час від часу вони обстрілюють ними українські території.

За словами окупанта, навіть в укритті люди помирають під дією "фосфору", адже температура хімікатів сягає 4 тисяч градусів. Проте він зауважив, що і цього озброєння залишилося обмаль.

Загарбники дзвонять рідним і скаржаться на службу

Російські окупанти жаліються рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.

Тенденція "списування" своїх же у Росії уже триває не перший день. Так, у російських військкоматах розповідають родичам мобілізованих байки, що ті нібито зникають безвісти. І це при тому, що самі мобілізовані виходять на зв'язок та скаржаться рідним, що їх покинули в українських лісах.

Командуванню абсолютно байдуже на своїх підлеглих. Нещодавно 19 мобілізованих загинули в один день, однак їхня місцева влада на це ніяк не відреагувала.

Якщо ж загарбники розуміють, що не хочуть воювати в Україні та намагаються повернутися назад – їх зустрічають кадирівці. Вони не пропускають російських солдатів через блокпости назад.