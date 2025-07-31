Россия не будет иметь ресурсов для длительной и интенсивной войны в случае потери поддержки партнеров. Несмотря на это, в России уверяют, что санкции якобы совсем не вредят их экономике.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в эфире 24 Канала отметил, что Россия сможет вести интенсивную войну еще 6 – 8 месяцев. К такому положению ее могут подтолкнуть санкции со стороны США.

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Россия зависима от партнеров

По его словам, если прекратится поддержка Китая, в частности в виде закупки российских энергоресурсов, это значительно ослабит способность России продолжать боевые действия.

Конечно, продлить это может поддержка от КНДР, в частности боеприпасами и людьми, но КНДР бесплатно также ничего не делает. Они тоже просят ресурсы,

– сказал Андрей Коваленко.

Он добавил, что со временем Россия будет нуждаться в экономической поддержке со стороны Китая. Если лишить ее китайской помощи, а также не допустить поддержки со стороны КНДР, Россия уже не сможет вести боевые действия с такой интенсивностью, как сейчас.

То есть она сильно зависит от внешней поддержки союзников из автократического мира.

В России пытаются убедить, что санкции их не беспокоят, но экономика страны находится в достаточно критическом состоянии. Накануне Дональд Трамп заявил, что стоит подождать, как будет вести себя Китай в ответ на возможное введение пошлин со стороны США в отношении стран, которые торгуют с Россией. Вряд ли Китай будет сознательно жертвовать собственной экономикой ради поддержки России.

А российские власти без раздумий пойдут на то, чтобы население обнищало, чтобы только продолжить войну еще в течение полугода, или даже года.