Время до августа: УПЦ МП должна разорвать отношения с РПЦ

В этом документе о расторжении отношений речь идет не столько о фактическом расторжении отношений, сколько о требовании предоставить подтверждение такого расторжения. Существует много нюансов, связанных с разрывом отношений с РПЦ.

Доктор философских наук, религиовед Людмила Филиппович в эфире 24 Канала объяснила, что именно стоит за этим документом доподлинно неизвестно, ведь отследить разрыв отношений практически невозможно. Вероятнее всего, неофициальные отношения между сторонами все же останутся.

Смотрите также Звездный боксер встал на защиту митрополита Онуфрия, которого лишили украинского гражданства

Нужны соответствующие документы и действия

Она привела пример митрополита УПЦ МП Онуфрия, который получал образование в Московской духовной семинарии и Московской духовной академии, а впоследствии возглавлял семинарию и академию. Отношения все равно сохраняются, ведь речь идет не только о внутрицерковных связях, но и о личных контактах.

"Государству точно не хватает тех решений, на которые ссылается УПЦ, когда утверждает, что решение Собора от 27.05.2022 года якобы четко подтверждает ее независимость и самостоятельность в управлении и структуре. Для государства этого недостаточно, ведь если вы заявляете о своей независимости – это заявление должно подтверждаться конкретными действиями. Поэтому, предоставьте государству и украинскому обществу соответствующий документ", – отметила Людмила Филиппович.

Она добавила, что необходимо четкое и официальное решение о выходе УПЦ из состава Русской Православной Церкви. Просто прекратить связь – это еще не значит разорвать ее, ведь в таком случае УПЦ формально все еще остается частью этих структур. Пока нет ни одного документа от Украинской Православной Церкви, который бы однозначно подтверждал ее выход из структуры Русской Православной Церкви.

Первый пункт предписания, подготовленного Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести, как раз и требует предоставить такое решение – то есть официальный документ, подтверждающий выход УПЦ из состава РПЦ. Всего таких предписаний пять. Второе предписание требует предоставить подтверждение того, что для УПЦ утратили силу все положения устава Русской Православной Церкви.

То есть, если РПЦ принимает какие-то решения по УПЦ – например, перераспределение приходов между епархиями или назначение новых епископов – нужно четко заявить: "Мы эти решения не признаем. Они для нас не являются действующими". Хотя бы по одному приходу или епархии УПЦ должна была бы выразить свою позицию,

– подчеркнула Филиппович.

Она также отметила, что от Украинской Православной Церкви фактически было отделено значительное количество религиозных организаций, которые по закону принадлежат именно ей.

Государство требует четких действий от УПЦ

Кроме того, необходимо отозвать всех священнослужителей, монахинь и других представителей УПЦ из любых органов и структур РПЦ. Речь идет о Синоде, Соборе, Межсоборных органах и Синодальных отделах. Однако эта тема до сих пор почти не поднималась.

То, что митрополит Онуфрий не ездит в Москву и не участвует в заседаниях Синода – этого мало. Недостаточно просто не ездить. По уставу РПЦ он все равно является членом Священного Синода,

– сказала Людмила Филиппович.

Она добавила, что, согласно Уставу РПЦ, государство ожидает от УПЦ не просто декларативных заявлений о несогласии с включением в органы управления Русской Православной Церкви. Речь идет не только о прекращении полномочий – государство требует четкого заявления о разрыве связей и подтверждения самостоятельного статуса УПЦ.

"Не должно остаться ни одного намека на то, что вы – "дочернее предприятие" Московского патриархата. Я просмотрела документы – и решение Собора, и Устав. Там нет четко определенного статуса этой церкви. Так, оттуда убраны все положения, касающиеся связей с Московским патриархатом, но ни слова не сказано об отношениях с другими православными церквями, в частности с РПЦ", – отметила Людмила Филиппович.

Она подчеркнула, что заявлений, сделанных Украинской Православной Церковью, недостаточно – ни для государства, ни для общества, чтобы окончательно понять, поддерживает ли эта церковь связи с Русской Православной Церковью, или нет.