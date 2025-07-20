Докторка філософських наук, релігієзнавиця Людмила Филиппович в ефірі 24 Каналу пояснила, що саме стоїть за цим документом достеменно невідомо, адже відстежити розірвання відносин практично неможливо. Ймовірніше за все, неофіційні відносини між сторонами все ж залишаться.

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Потрібні відповідні документи і дії

Вона навела приклад митрополита УПЦ МП Онуфрія, який здобував освіту в Московській духовній семінарії та Московській духовній академії, а згодом очолював семінарію та академію. Відносини все одно зберігаються, адже йдеться не лише про внутрішньоцерковні зв'язки, а й про особисті контакти.

"Державі точно не вистачає тих рішень, на які посилається УПЦ, коли стверджує, що рішення Собору від 27.05.2022 року нібито чітко засвідчує її незалежність і самостійність в управлінні та структурі. Для держави цього недостатньо, адже якщо ви заявляєте про свою незалежність – ця заява має підтверджуватися конкретними діями. Отож, надайте державі й українському суспільству відповідний документ", – зазначила Людмила Филиппович.

Вона додала, що необхідне чітке й офіційне рішення про вихід УПЦ зі складу Російської Православної Церкви. Просто припинити зв'язок – це ще не означає розірвати його, адже у такому разі УПЦ формально все ще залишається частиною цих структур. Наразі немає жодного документа від Української Православної Церкви, який би однозначно підтверджував її вихід зі структури Російської Православної Церкви.

Перший пункт припису, підготовленого Державною службою України з етнополітики та свободи совісті, якраз і вимагає надати таке рішення – тобто офіційний документ, який підтверджує вихід УПЦ зі складу РПЦ. Загалом таких приписів п'ять. Другий припис вимагає надати підтвердження того, що для УПЦ втратили чинність усі положення статуту Російської Православної Церкви.

Тобто, якщо РПЦ ухвалює якісь рішення щодо УПЦ – наприклад, перерозподіл парафій між єпархіями чи призначення нових єпископів – потрібно чітко заявити: "Ми ці рішення не визнаємо. Вони для нас не є чинними". Хоч би щодо однієї парафії або єпархії УПЦ мала б висловити свою позицію,

– наголосила Филиппович.

Вона також зазначила, що від Української Православної Церкви фактично було відокремлено значну кількість релігійних організацій, які за законом належать саме їй.

Держава вимагає чітких дій від УПЦ

Крім того, необхідно відкликати всіх священнослужителів, черниць та інших представників УПЦ з будь-яких органів і структур РПЦ. Йдеться про Синод, Собор, Міжсоборні органи та Синодальні відділи. Однак ця тема досі майже не піднімалася.

Те, що митрополит Онуфрій не їздить до Москви й не бере участі в засіданнях Синоду – цього замало. Недостатньо просто не їздити. За статутом РПЦ він усе одно є членом Священного Синоду,

– сказала Людмила Филиппович.

Вона додала, що, згідно зі Статутом РПЦ, держава очікує від УПЦ не просто декларативних заяв про незгоду з включенням до органів управління Російської Православної Церкви. Йдеться не лише про припинення повноважень – держава вимагає чіткої заяви про розрив зв'язків і підтвердження самостійного статусу УПЦ.

"Не має залишитися жодного натяку на те, що ви – "дочірнє підприємство" Московського патріархату. Я переглянула документи – і рішення Собору, і Статут. Там немає чітко визначеного статусу цієї церкви. Так, звідти прибрано всі положення, що стосуються зв'язків із Московським патріархатом, але жодного слова не сказано про відносини з іншими православними церквами, зокрема з РПЦ", – зазначила Людмила Филиппович.

Вона наголосила, що заяв, зроблених Українською Православною Церквою, недостатньо – ні для держави, ні для суспільства, щоб остаточно зрозуміти, чи підтримує ця церква зв'язки з Російською Православною Церквою, чи ні.