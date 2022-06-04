Как должна проходить дальнейшая евроинтеграция Украины

Возможное неполучение Украиной статуса кандидата на саммите ЕС в этом месяце, безусловно, будет значительным демотивирующим ударом для украинского народа, который более 100 дней мужественно сопротивляется и борется за свободное и демократическое будущее для себя и всего мира.

Дилемма

Не дать нам даже шанса его получить – большая несправедливость.

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С другой стороны, объективно, большинство из нас знают о тех десятках задач, которые стояли перед украинскими властями, саботировались долгое время и до сих пор остаются невыполненными.

План действий

Из этого, казалось бы тупика, есть простой и честный выход: наши европейские партнеры обнародуют реалистичный перечень шагов, которые украинская власть может сделать до саммита, чтобы получить членство (например, то же самое назначение прокурора САП). А мы, как гражданское общество в демократической стране, берем на себя работу по побуждению власти к их исполнению. И убеждена, что мы с ней справимся.

Как следствие, европейские партнеры получили бы четкий и однозначный сигнал, что Украина более чем способна, несмотря на войну и недостаточный прогресс в прошлом, быстро догнать утраченное и активно двигаться в направлении полноценной евроинтеграции.

Не следует недооценивать возможности украинского сопротивления не только на поле боя, но и в борьбе с деструктивными явлениями внутри страны. Когда мы очень хотим, мы можем все. А получение статуса кандидата – самое сильное наше сегодняшнее желание на дипломатическом фронте.