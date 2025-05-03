Борьба с изменением климата: как ЕС трансформирует энергетическую инфраструктуру

Для Европы сейчас решающий момент в борьбе с изменением климата. Учитывая, что экстремальные погодные явления случаются все чаще, а температура продолжает расти, необходимость действовать – неоспорима. Прошлый год был самым жарким за всю историю наблюдений. Глобальное потепление впервые превысило порог в 1,5 градуса, который был установлен Парижским климатическим соглашением.

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Как ЕС движется к возобновляемой энергетике

В ответ на это Европейский Союз поставил перед собой амбициозные цели по возобновляемой энергетике, чтобы отказаться от ископаемого топлива. Поскольку электрификация необходима для перехода от угля, нефти и газа, она является ключевым элементом энергетического перехода. Хотя был значительный прогресс в увеличении доли возобновляемой энергетики в энергетическом балансе ЕС, на который в 2024 году приходилось почти половина всего производства электроэнергии, спрос на электроэнергию также быстро растет.

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Внедрение электромобилей и электрификация систем отопления и охлаждения в зданиях означают, что нужно больше электроэнергии. Более того, центры обработки данных в Европе сейчас потребляют около 3% электроэнергии. По прогнозам, эта цифра почти удвоится к 2030 году из-за роста потребностей в обработке и хранении данных.

Только в Ирландии центры обработки данных в 2023 году потребили 21% общего количества электроэнергии, превышая показатели городских домохозяйств (18%). Этот всплеск потребления создал огромное давление на энергосистему Ирландии, предвещая аналогичные энергетические проблемы по всей Европе.

Достижение амбициозных целей ЕС в сфере чистой энергии требует модернизации устаревшей электросети континента, которая плохо оснащена для работы с быстрым ростом спроса. Энергосеть в ЕС является самой старой в мире, в среднем ей 45 – 50 лет.

Перегрузка сети – когда перегрузка препятствует поступлению электроэнергии к потребителю – уже приводит к расточительству возобновляемой энергии, а тысячи гигаватт проектов возобновляемой энергетики остаются в очередях на подключение. Без значительных модернизаций климатические амбиции Европы останутся далеко недостижимыми.

ЕС ввел План действий по сетям, но это только первый шаг. Сейчас Союз ежегодно инвестирует 33 миллиарда евро в сети распределения электроэнергии. Однако эксперты оценивают, что модернизация и расширение сети потребует не менее 584 миллиардов евро до 2030 года.

Именно поэтому, начиная с этого года, Европа должна удвоить свои ежегодные инвестиции до 67 миллиардов евро. Дополнительные средства необходимы для обеспечения передачи возобновляемой энергии туда, где она больше всего нужна, и для предотвращения ситуаций, которые тормозят проекты по электрификации.

К счастью, Европа может черпать вдохновение у своих коллег.

В декабре Великобритания представила План действий по чистой энергетике, целью которого является достижение 100% чистой энергетики к 2030 году путем разблокирования 40 миллиардов фунтов стерлингов ежегодных инвестиций. В рамках этих усилий Национальная сеть Великобритании обязалась выделить 35 миллиардов фунтов стерлингов на передачу электроэнергии, включая 15 миллиардов фунтов стерлингов на увеличение мощности сети.

представила План действий по чистой энергетике, целью которого является достижение 100% чистой энергетики к 2030 году путем разблокирования 40 миллиардов фунтов стерлингов ежегодных инвестиций. В рамках этих усилий Национальная сеть Великобритании обязалась выделить 35 миллиардов фунтов стерлингов на передачу электроэнергии, включая 15 миллиардов фунтов стерлингов на увеличение мощности сети. Аналогично в прошлом году США запустили Инициативу федерально-штатного развертывания современной сети. Она сосредоточена на передовых технологиях передачи для расширения мощности сети.

Проблема не в технологиях, а в бюрократии

Как показывают эти инициативы, проблема заключается в политике, а не в технологиях. Процессы выдачи разрешений и планирования энергосистемы в Европе, как известно, являются медленными. Развертывание передачи может длиться до десяти лет, хотя само строительство занимает всего год – два.

Учитывая, что Европе нужно удвоить текущую пропускную способность межсетевых сетей в течение следующих 10 – 15 лет, чтобы достичь климатических и энергетических целей, ускорение процесса выдачи разрешений стало проблемой энергетической безопасности.

Чтобы решить эту проблему, политики должны оптимизировать процессы выдачи разрешений и применить скоординированный подход к планированию энергосистемы по всему ЕС. Законодательно установленные цели имеют решающее значение для обеспечения прозрачности для инвесторов и избежания трудностей в цепочке поставок.

Еще одной ключевой сферой для улучшения является оптимизация и распределение сети. Европейские политики должны предоставлять первоочередной приоритет запросам на подключение к сети от наиболее зрелых проектов и предлагать четкие рекомендации и сроки для системных операторов. Требование финансовых обязательств по резервированию распределенной мощности сети предотвратит спекуляции и обеспечит своевременное развертывание.

Следуя примеру Великобритании, Европейская Комиссия должна заменить устаревшую модель распределения мощности сети по принципу "кто первый пришел, тот первый обслуживается" на сбалансированное распределение мощности.

Почему в этой сфере важны инновации

Кроме изменений в политике и увеличения финансирования, Европа должна принять инновации. Традиционных решений, таких как динамическая оценка линий электропередач и строительство новых, больше недостаточно. Будущее – за технологиями "умных" сетей. Например, приложения с искусственным интеллектом могут помочь решить проблему перегрузок, долговременного хранения энергии, могут преодолеть нестабильность возобновляемых источников энергии. Искусственный интеллект также может улучшить существующую сетевую инфраструктуру, уменьшая потребность в трудоемком строительстве.

Но раскрытие потенциала технологии все еще потребует значительных инвестиций в исследования и разработки, а также стимулов для стартапов в этом секторе.

Без существенной модернизации своей энергосистемы Европа рискует растратить свой потенциал возобновляемой энергии и подорвать свои климатические цели. Время полумер прошло. Соглашение ЕС о чистой промышленности и План действий по доступной энергетике подчеркнули необходимость значительных инвестиций в энергосистему. Чтобы трансформировать свою энергетическую инфраструктуру, Европа должна удвоить финансирование, оптимизировать процессы выдачи разрешений и внедрять инновации.