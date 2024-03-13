Надо остановить "орбанизацию Европы", – экс-премьер Литвы о Венгрии, санкциях и "выборах" в РФ

Европарламент подает в суд на Еврокомиссию из-за ее решения разблокировать замороженные средства для Венгрии. Параллельно с этим Украина ожидает переговорную рамку и призывает ввести санкции против российских агропродуктов.

О суде с Еврокомиссией, усилении санкций против России и не признании президентских "выборов" в России – 24 Каналу рассказал экс-премьер Литвы, евродепутат от Европейской Народной Партии (ЕНП) Андрюс Кубилюс.

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Почему нужно остановить "орбанизацию Европы"

Андрюс Кубилюс – литовский политик, член Сейма Литовской Республики, премьер-министр в 1999 – 2000 и 2008 – 2012 годах, председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы.Сейчас Андрюс Кубилюс работает евродепутатом от группы ЕНП, занимает позицию члена комитета иностранных дел и комитета ассоциации Украина – ЕС.

Европарламент подает в суд на Еврокомиссию, которая выплатила 10 миллиардов евро Венгрии в декабре прошлого года накануне открытия переговоров о вступлении с Украиной. По вашему мнению, насколько это оправдано?

Это правильно, что Венгрию нужно контролировать и давить на нее. Не знаю, станет ли этот инструмент, который обсуждают в парламенте, эффективным. Я сам неоднократно говорил, что в Европе нужно останавливать процесс, который я сам называю "орбанизацией Европы".

Но нужно использовать и другие инструменты, так называемую статью о лояльности, об обязанности стран быть лояльными к Европейскому Союзу и быть кооперативными, то есть сотрудничать друг с другом. Это четвертая статья Европейского договора.

Не знаю, сможем ли мы поднять этот вопрос именно во время этой каденции Парламента, но об этом надо говорить. Надо превзойти культуру шантажа, которую создал Орбан. Если мы не остановим это, то мы можем предсказать, что кто-то кроме Орбана начнет делать то же самое.

Глядя на эту ситуацию с подачей иска против Еврокомиссии, могут ли, скажем так, россияне воспользоваться этой ситуацией и продвинуть свои нарративы?

Россияне всегда это делают, но в этом случае я не думаю, что мы должны обращать внимание на российские и пропагандистские нарративы. Здесь стоит вопрос о том, как остановить поведение венгерского правительства и правильно ли сделала Еврокомиссия, высвободив замороженные фонды для Будапешта.

Комиссия утверждает, что решение было правильным и, если я хорошо помню, это произошло именно тогда, когда решалось открытие переговоров с Украиной.

Я не думаю, что здесь могут возникнуть серьезные внутренние разногласия в ЕС. Но я вижу здесь положительный аспект, что вообще не только члены Европарламента, но и другие институты действительно ищут возможности, как остановить эту "орбанизацию" в Европе.

Некоторые шаги могут быть эффективными, некоторые шаги могут быть не совсем эффективными, но в любом случае вот эта проблема "орбанизации" – очевидна.

Как ЕС должен отреагировать на псевдовыборы в России

На этой неделе в России состоятся президентские выборы. И хотя это трудно назвать выборами, какой будет реакция Европарламента?

Конечно, это не выборы. У нас всегда есть лингвистическая проблема – как назвать эту процедуру, которая на самом деле не предусматривает выборы? Даже если бы это были демократические выборы, пофантазируем, то все равно в 2021 году Европарламент уже сказал, что те правки в Конституцию, которые позволяют Путину претендовать на следующий мандат, были одобрены не легитимно.

Поэтому, даже по российской Конституции Путин не может претендовать на следующую каденцию. И в резолюции две недели назад Европарламент отметил, что поскольку так называемые выборы будут проводиться на оккупированных территориях, их нельзя называть легитимными.

Я надеюсь, что мы еще в этом парламенте сумеем принять резолюцию о том, как именно мы оцениваем это явление и где мы скажем, что Путин не является легитимным лидером. Я думаю, что это важно сделать с юридической точки зрения.

А с другой стороны, мы должны видеть и то, что энтузиазм россиян по отношению к Путину становится все менее заметным. И сейчас несогласие с политикой Путина становится все более ощутимым – это то, что мы видели во время похорон Навального и то, что видели в этих очередях людей, которые подписывались за оппозиционного кандидата Надеждина. Эти так называемые выборы, возможно, позволят глубже посмотреть, что именно происходит в обществе.

Переговорная рамка для Украины и санкции против агротоваров из России и Беларуси

Еврокомиссия представит переговорную рамку. Что это будет означать для Украины?

Это технический шаг, который нужен для того, чтобы в ближайшее время уже началась бы сама процедура переговоров. Но, скажем так, это уже начало переговоров.

После этого начнется ежедневная работа переговорного процесса по каждому разделу. Поэтому, уже надо готовиться к трудоемкому и иногда очень бюрократическому переговорному процессу.

Еврокомиссия может предложить ввести санкции против российских и белорусских агротоваров. Поддерживаете ли вы это предложение?

Санкции против российских товаров всегда оправданы. Я не знаю, какое количество этих товаров все еще попадает на европейские рынки, здесь нужна статистика. Но, конечно, Россия зарабатывает немалые деньги через экспорт этих продуктов.

До сих пор эти санкции не вводились из-за предположения, что российское зерно очень нужно Африке. Я думаю, что на это надо смотреть более реалистично. Нельзя позволить России зарабатывать деньги, особенно в Европе. Поэтому я абсолютно согласен, чтобы эти санкции функционировали.