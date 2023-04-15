Заблокировать россиян vs запретить украинцев: как Федоров и Гутцайт по-разному соревнуются с Россией

Украинские власти ведут борьбу против России на всех возможных фронтах. Правда украинские чиновники эту борьбу видят по-разному. И пока одни пытаются нанести удар именно по россиянам, другие подставляют под "дружественный огонь" своих же соотечественников.

Запрет – один из любимых приемов всех чиновников. Ведь в таком случае он не требует дополнительных действий со стороны того же чиновника, оставляя за ним только функции "надзирать и наказывать". Но даже те же запреты бывают разными, как и подходы к их выполнению. Наглядный пример – Министерство цифровой трансформации и Министерство молодежи и спорта.

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13 апреля Михаил Федоров, который является вице-премьер-министром по инновациям, развитию образования, науки и технологий и возглавляет Минцифры, призвал стриминговые платформы Deezer, Apple, Youtube Music и Spotify заблокировать всех российских исполнителей. Аргументация вполне очевидна – россияне там зарабатывают деньги, с которых платят налоги в российский бюджет, из которого и финансируется война против Украины. Хотя есть и случаи, когда российские артисты лично поддерживают захватническую войну России против Украины. И не только соответствующими высказываниями в соцсетях, но и донатами.

Следовательно, наличие российских исполнителей на этих стриминговых платформах является опосредованной поддержкой их деятельности. Следовательно, и войны в Украине.

Свою "борьбу" против россиян тогда продемонстрировали и в Министерстве молодежи и спорта. Но она имеет чуть ли не обратный эффект. Там подготовили приказ (он датируется 12 апреля, но был опубликован только 13 апреля), где в первом абзаце убеждают, что его цель – это отстранение российских и белорусских спортсменов и тренеров от международных соревнований и "ужесточение мер по недопущению пропаганды военной агрессии Российской Федерации против Украины в среде международного сообщества".

Сам приказ имеет пять пунктов. И уже в первом же идет запрет национальным сборным командам Украины участвовать в международных соревнованиях, где присутствуют российские или белорусские спортсмены. Чиновники должны сразу отозвать украинскую команду из международных турниров, если там будут участвовать россияне или белорусы.

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Несмотря на декларирование "борьбы с россиянами", этот приказ фактически запрещает украинским спортсменам соревноваться на турнирах, куда допустили представителей стран-агрессоров. Чиновники Минмолодежьспорта должны мониторить такие случаи. И предусмотрены соответствующие наказания за нарушение – лишение спортивной федерации статуса национальной.

Все те же "надзирать и наказывать". И ни слова о том, как этот приказ может помочь с отстранением россиян от международных спортивных соревнований. Поэтому вместо наказания для россиян чиновники решили в очередной раз наказать украинских спортсменов.

При этом Минмолодежьспорта имеет такие же рычаги влияния на "бан для россиян", как и Минцифры. Даже больше. Ведь его возглавляет Вадим Гутцайт, который также является президентом Национального олимпийского комитета Украины. Так что в глобальном мире, где многое решают личные обращения и дипломатия, Гутцайт может действовать как от стороны украинского правительства, так и от спортивного сообщества. Да, это требует немало обращений, поиска личных подходов к значительному количеству мировых спортивных сообществ. Но разве это не главная его обязанность во время войны?

К слову, сам приказ подписан не Вадимом Гутцайтом, а его заместителем Матвеем Бидным, уже после этого пытавшимся объяснить, что негоже украинцам во время войны соревноваться на турнирах, куда допустили россиян или белорусов. Но не сказал ни слова о том, как именно этот приказ поможет бороться с российской пропагандой на международных соревнованиях.

За день до того, как такой приказ был подписан, Матвей Бидный дал комментарий сайту 24 Канала. Там как раз и обсуждался вопрос бойкота соревнований со стороны Украины, куда допустили россиян. Тогда он заявил, что даже при наличии российской команды украинская сборная тоже поедет на соревнования.

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"Не говорим, что команда, даже если туда едут россияне, туда не едет. Нет. Едут наши представители, они подают протесты. Они фиксируют все нарушения. Наша команда должна туда ехать, показывать и на примере доказывать, что никакой нейтральности в этом случае быть не может. И подчеркивать почему. Там где-то флаг, там где-то символы национальные, где-то спортсмены, которые являются служащими силовых структур России или Беларуси", – заявил Матвей Бедный.

Вот только в приказе за его подписью об этом ни слова. Напротив. Там есть запрет на участие в таких соревнованиях. А также "обеспечить отзыв из командировок официальных делегаций в случае участия в соответствующих соревнованиях спортсменов Российской Федерации и/или Республики Беларусь". Потому как-то тяжело "ехать на турнир и подавать протесты", если приказ четко требует "отозвать из командировки".

То же касается и наказания для федераций. В приказе указано, что если спортсмены принимают участие в соревнованиях, куда допустили россиян, то соответствующие документы подаются на рассмотрение комиссии, которая может лишить федерацию статуса национальной. Для этого даже изменили соответствующее постановление Кабмина. Именно этот статус дает право на государственное финансирование и возможность проведения международных соревнований. Чиновник же утверждает, что "решения будут приниматься не по формальным признакам… В каждом конкретном случае будем рассматривать и реагировать отдельно". Но по каким тогда признакам, если они не прописаны? При верховенстве права в Украине важен именно соответствующий приказ, а не его "толкование" чиновником.

Пока одно министерство сражается с представлением россиян на международной арене, другое делает все, чтобы под запрет попали именно украинцы. Так стоит ли спрашивать, какой эффект будет от такой "борьбы"?