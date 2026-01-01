Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя

2025 год стал нешуточным вызовом для Украины – пока делегации Киева, Вашингтона и Москвы периодически проводили встречи, а заявления давали шаткую надежду на урегулирование войны, на фронте не утихали боевые действия.

И по состоянию на конец года тенденция не изменилась – по всей линии соприкосновения от Сумщины до Херсонщины продолжаются ожесточенные бои, эпицентр которых – в Донецкой области.

Подытоживая 2025 год сегодня мы будем говорить о том, как изменилась линия фронта в 2025 году. Какими были главные битвы и вызовы – читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий в 2025 году

В течение 2025 года российские войска совершили 61 521 штурм по всей линии соприкосновения. Самым тяжелым месяцем на фронте был ноябрь, когда количество штурмов в течение месяца почти достигло отметки 6 000. По месяцам статистика следующая:

январь – 4 987 атак;

февраль – 3 274 атаки;

март – 4 847 атак;

апрель – 4 644 атаки;

май – 5 716 атак;

июнь – 5 304 атаки;

июль – 5 354 атаки;

август – 5 042 атаки;

сентябрь – 5 356 атак;

октябрь – 5 480 атак;

ноябрь – 5 990 атак;

декабрь – 5 527 атак.

С мая и до конца года количество штурмовых действий в течение месяца постоянно было выше 5 000. Больше всего боевых действий пришлось именно на Донецкую область, в частности в районах Покровска, Курахово, Торецка и Константиновки, Лимана и Северска.

По направлениям статистика следующая;

Северо-Слобожанское (Курское, Сумское) – 5 356 штурмов;

Южно-Слобожанское (Харьковское) – 2 534 штурма;

Купянское – 2 392 штурма;

Лиманское – 6 478 штурмов;

Славянское (Северское) – 2 315 штурмов;

Краматорское – 1 951 штурм;

Константиновское (Торецкое) – 5 503 штурма;

Покровскиое – 19 802 штурма;

Александровское (Новопавловское, Времовское, Кураховское) – 7 161 штурм;

Гуляйпольское – 1 336 штурмов;

Ореховское – 1 124 штурма;

Приднепровское – 769 штурмов.

Более 32% всех боевых столкновений в течение года пришлись именно на Покровское направление. То есть почти треть всех боев произошла именно на этом направлении.

Почти 70% всех боев в 2025 году произошли на территории Донецкой области.

За весь этот год российские войска оккупировали более 4 300 квадратных километров украинской территории. Больше всего – в Донецкой области. Также россияне имели продвижение на Сумщине, Харьковщине, Днепропетровщине, Луганщине, Запорожье.

О ситуации на всех направлениях фронта в 2025 году поговорим далее в материале.

Фронт на Сумщине и конец операции на Курщине

Это направление особенно активным было в первой половине 2025 года:

январь – 661 атака;

февраль – 444 атаки;

март – 724 атаки;

апрель – 633 атаки;

май – 647 атак;

июнь – 737 атак;

июль – 536 атак;

август – 298 атак;

сентябрь – 249 атак;

октябрь – 170 атак;

ноябрь – 157 атак;

декабрь – 100 атак.

По состоянию на начало года Украина контролировала плацдарм на Курщине, включая город Суджу. Однако уже тогда шли ожесточенные бои в регионе, ведь россияне получили подкрепление в виде солдат из КНДР.

12 марта россияне заняли город Суджу и в течение следующих недель плацдарм был фактически потерян, а уже в апреле началось российское наступление на Сумщину – враг оккупировал Журавку, Новенькое, Веселовку и Басовку, нацелился на Юнаковку. Главными целями врага стали города Хотень и в перспективе – Сумы.

Активное наступление россиян остановилось в июне – тогда Силы обороны остановили врага и освободили несколько сел и линия соприкосновения с июля не претерпевала существенных изменений. Однако в декабре россияне решили начать наступление в районе села Грабовское возле Краснополья. Село перешло под контроль врага, однако в полноценное наступление это не перешло. И россияне похитили около 50 гражданских, которые были в селе.

Как менялся фронт на Курщине и Сумщине / Карта DeepStateMAP

Фронт на Харьковщине: битвы за Волчанск и Купянск

Начнем с Северо-Слобожанского направления, оно же Волчанское, оно же Харьковское. Активность на этом участке начала расти во второй половине года:

январь – 73 атаки;

февраль – 67 атак;

март – 136 атак;

апрель – 81 атака;

май – 170 атак;

июнь – 185 атак;

июль – 288 атак;

август – 226 атак;

сентябрь – 279 атак;

октябрь – 469 атак;

ноябрь – 296 атак;

декабрь – 264 атаки.

В районе Сотницкого Казачка линия фронта изменений не претерпела, село в оккупации. В районе Липцев – Силы обороны провели контратаку вблизи села и отбили некоторые позиции. Основные баталии на направлении разворачивались в приграничье в районе Волчанска и севернее Купянска.

Россияне в течение года пытались захватить Волчанск, но кроме продвижений в центральной части города не достигли ничего. В то же время враг прорвал границу также в районе сел Отрадное, Бологовка и Строевка и оккупировал их. Таким образом оккупированная зона в приграничье увеличилась.

Как менялся фронт на севере Харьковщины / Карта DeepStateMAP

Еще одним участком ожесточенных боев стало Купянское направление. Особенно горячо было там в начале года и осенью:

январь – 245 атак;

февраль – 252 атаки;

март – 195 атак;

апрель – 143 атаки;

май – 135 атак;

июнь – 174 атаки;

июль – 168 атак;

август – 233 атаки;

сентябрь – 198 атак;

октябрь – 249 атак;

ноябрь – 224 атаки;

декабрь – 176 атак.

Первое время – враг целился на Купянск и даже прорвался в город, захватив его северную часть. Однако 12 декабря стало известно о результатах успешной операции по зачистке города. Россиян выбили из Купянска, еще около 100 оккупантов остались в окружении в городе. Конечно, это не означает, что битва за Купянск закончилась, однако Силы обороны спасли город от захвата.

Кроме Купянска, россияне решили любой ценой захватить левый берег реки Оскол, чтобы высвободить силы для атак на других направлениях. Поэтому Купянск севернее и Боровая южнее стали главными целями на этом участке. Особенно сложно в районе Боровой, где враг до конца года взял под огневой контроль все логистические пути.

Как менялась ситуация на Купянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои на Луганщине и новое наступление россиян на Лиман

Лиманское направление – одно из самых тяжелых в этом году. Особенно высокой активность врага была там в первой половине года, а пик пришелся на лето. С весны россияне начали усиленно атаковать город Лиман и близлежащие села. Также продолжались бои на Луганщине, которую россияне полностью пытаются оккупировать. Статистика с Лиманского направления следующая:

январь – 479 атак;

февраль – 273 атаки;

март – 541 атака;

апрель – 609 атак;

май – 671 атака;

июнь – 558 атак;

июль – 762 атаки;

август – 762 атаки;

сентябрь – 545 атак;

октябрь – 355 атак;

ноябрь – 457 атак;

декабрь – 466 атак.

Все началось с прорыва в районе сел Ивановка и Терны – именно это стало основой будущего "плацдарма". Параллельно россияне штурмовали Макеевку на Луганщине. Впоследствии – и Грековку. Все эти штурмы и продвижения позволили россиянам создать плацдарм севернее Лимана, но не в направлении самого города.

Кстати, несмотря на все попытки, выйти на админграницы Луганской области врагу так и не удалось.

Уже осенью россияне начали целиться на город Лиман – с севера и с юго-востока, начав наступление в районе Ямполя.

По состоянию на конец года окрестности Лимана в серой зоне, но россияне закрепиться там не смогли. И все же вокруг города образуются так называемые "клешни".

Как менялся фронт на Лиманском направлении / Карта DeepStateMAP

Битва за Северск и Серебрянское лесничество

Долгое время Северское направление было не приоритетным для россиян. Там было едва ли не меньше всего атак и линия соприкосновения длительное время была стабильной. Ситуация во второй половине года изменилась.

Динамика на Северском направлении, который с лета уже является Славянским, была следующей:

январь – 89 атак;

февраль – 86 атак;

март – 129 атак;

апрель – 143 атаки;

май – 119 атак;

июнь – 137 атак;

июль – 204 атаки;

август – 194 атаки;

сентябрь – 385 атак;

октябрь – 265 атак;

ноябрь – 353 атаки;

декабрь – 211 атак.

Сначала россияне захватили Белогоровку, которая была форпостом Северска и Луганщины на этом направлении. Далее – взялись за Серебрянское лесничество. Военные называют его "лесом чудес". После захвата леса целью стал сам Северск. Выход в город стал приоритетом врага осенью и в начале декабря удалось этого достичь.

К сожалению, в течение более трех недель российские войска захватили Северск, который перед тем уничтожили огнем артиллерии, КАБов и дронов. Падение Северска создает угрозы для Славянска, однако в последнюю неделю года враг уменьшил интенсивность боев на этом участке. Вероятно, ведет перегруппировку для наступления на Славянск.

Как менялся фронт на Славянском направлении / Карта DeepStateMAP

Бои за Часов Яр, Торецк и Константиновку

В центральной части подконтрольной Украине Донецкой области основными эпицентрами боев стали Часов Яр на Краматорском направлении и Торецк и Константиновка на одноименном направлении (сначала было Торецкое, сейчас – Константиновское).

И начнем с первого. К концу года Краматорское направление стало одним из наименее активных на фронте:

январь – 384 атаки;

февраль – 139 атак;

март – 140 атак;

апрель – 179 атак;

май – 209 атак;

июнь – 243 атаки;

июль – 127 атак;

август – 136 атак;

сентябрь – 142 атаки;

октябрь – 38 атак;

ноябрь – 180 атак;

декабрь – 37 атак.

В первой половине года россияне пытались полностью захватить город Часов Яр. В начале июля враг объявил о полной оккупации города, хотя значительная его часть – под контролем Сил обороны. С тех пор активность на направлении спала. Вероятно, враг решил, что ему или недостаточно сил на захват города, или что стоит сосредоточиться на других.

Как изменился фронт на Краматорском направлении / Карта DeepStateMAP

Битва за Торецк подошла к завершению, но все же несколько позиций на севере города остаются в серой зоне. Новая цель россиян в этом районе – город Константиновка. В течение всего года активность врага в этой части Донецкой области оставалась высокой:

январь – 369 атак;

февраль – 309 атак;

март – 624 атаки;

апрель – 533 атаки;

май – 368 атак;

июнь – 498 атак;

июль – 250 атак;

август – 250 атак;

сентябрь – 407 атак;

октябрь – 566 атак;

ноябрь – 667 атак;

декабрь – 662 атаки.

Россияне параллельно с боями в Торецке продвигались к трассе Покровск – Константиновка, после достижения которой начали развивать наступление сначала на север, а оттуда – на Покровск и Константиновку. Поэтому в районе последней начали образовываться так называемые клешни.

К концу года фронт почти выровнялся в районе южных окраин Константиновки. Россияне атакуют города из всего имеющегося вооружения и превращают в руины. Часть Константиновки в серой зоне.

Как менялось Константиновское направление / Карта DeepStateMAP

Добропольский прорыв и битва за Покровск

Покровское направление – несомненно, самое тяжелое, однако в таких условиях наши воины делали невозможное – не только удерживали позиции, но и проводили контратаки, останавливали врага под Покровском и в районе админграницы с Днепропетровщиной.

Наибольшее количество атак пришлось именно на Покровское направление:

январь – 1 958 атак;

февраль – 1 042 атаки;

март – 1 408 атак;

апрель – 1 623 атаки;

май – 2 042 атаки;

июнь – 1 641 атака;

июль – 1 757 атак;

август – 1 495 атак;

сентябрь – 1670 атак;

октябрь – 1730 атак;

ноябрь – 1 946 атак;

декабрь – 1 490 атак.

В начале года у россиян были два приоритетных направления – южнее Покровска в направлении Днепропетровщины и Котлина, чтобы обойти Покровск и перерезать Павлоградскую трассу. Второе направление – трасса на Константиновку в районе Воздвиженки. Оттуда враг образовал плацдарм для дальнейших продвижений на север.

Летом враг подошел под админграницу и имел существенные продвижения на северо-запад от Покровска и Мирнограда. что в августе вылилось в Добропольский прорыв, когда малые пехотные группы дошли до Золотого Колодезя, что было более чем в 10 километрах от линии соприкосновения.

Выступление срезали, но еще с июля российский террор опустошил Доброполье и Белозерское, а города Родинское, Белицкое, Покровск и Мирноград враг начал уничтожать еще раньше.

В октябре российские войска зашли в Покровск и делали все, чтобы полностью окружить его и соседний Мирноград. По состоянию на конец года Покровск до Павлоградской трассы и большинство Мирнограда – оккупированы. Продолжаются бои на севере обоих городов. Также россияне снова пробуют продвигаться в районе бывшего Добропольского выступа у Шахматного.

Как менялся фронт на Покровском направлении в течение года / Карта DeepStateMAP

Потеря Курахово и Великой Новоселки или Как фронт дошел до Днепропетровщины

Хотя южнее Покровска произошло более чем в два раза меньше атак, но этот участок можно назвать самым тяжелым на фронте в течение всего года, ведь именно там произошли наибольшие потери территории. И если на Покровском направлении каждое продвижение россиян стоило им огромного количества жертв и штурмов, то здесь бывало по-разному.

Сейчас это – Александровское направление. В начале года еще существовали отдельные Кураховское и Времовское, которые перешли в Новопавловское и затем в то, которое мы знаем сейчас. Статистика штурмов на этом направлении следующая:

январь – 567 атак;

февраль – 328 атак;

март – 372 атаки;

апрель – 335 атак;

май – 775 атак;

июнь – 677 атак;

июль – 590 атак;

август – 732 атаки;

сентябрь – 835 атак;

октябрь – 790 атак;

ноябрь – 640 атак;

декабрь – 519 атак.

В январе россияне захватили Курахово и параллельно – штурмовали поселок Великая Новоселка. Это привело к тому, что в Донецкой области больше не осталось урбанизированной зоны на этом участке. А это усложнило оборону, потому что следующие села – чистая степь. Поэтому фактически произошел определенный обвал фронта.

Как следствие – в августе боевые действия перешли на Днепропетровскую область. Россияне начали продвижение и зашли вглубь региона, нацелившись на поселок Покровское. Стабилизировать линию фронта удалось лишь ближе к зиме.

Как менялось Александровское направление в течение года / Карта DeepStateMAP

Битва за Гуляйполе и намерение россиян дойти до Запорожья

Запорожская область почти весь год была одной из самых стабильных, если говорить о линии фронта, хотя россияне упорно пытались прорваться. Гуляйполе было фактически форпостом, так что россияне иногда вообще даже и не пытались штурмовать на этом участке. И так было до осени:

январь – 11 атак;

февраль – 41 атака;

март – 153 атаки;

апрель – 43 атаки;

май – 40 атак;

июнь – 49 атак;

июль – 21 атака;

август – 12 атак;

сентябрь – 54 атаки;

октябрь – 76 атак;

ноябрь – 332 атаки;

декабрь – 504 атаки.

Прежде чем зайти на Днепропетровщину, россияне начали атаковать на админгранице Донецкой и Запорожской области. В итоге с прорывом на Днепропетровщине это создало предпосылки для продвижений на северо-востоке Запорожской области. Как следствие – россияне взяли под огневой контроль пути, ведущие к Гуляйполю, который имел прочную оборону на юге. А вот к наступлению с востока и севера город готовым не был. Поэтому к концу года врагу удалось зайти в Гуляйполе, город почти полностью в серой зоне.

Как менялся фронт на Гуляйпольском направлении / Карта DeepStateMAP

Странно видеть заявления российских военкоров о якобы штурме города Орехова, который также является форпостом украинской обороны в регионе, хотя и действительно определенные продвижения на этом участке у россиян были. Однако сначала немного статистики вражеской активности в течение года:

январь – 23 атаки;

февраль – 69 атак;

март – 164 атаки;

апрель – 127 атак;

май – 146 атак;

июнь – 63 атаки;

июль – 52 атаки;

август – 48 атак;

сентябрь – 64 атаки;

октябрь – 145 атак;

ноябрь – 117 атак;

декабрь – 106 атак.

Основным направлением атак россиян стали села возле бывшего Каховского водохранилища в направлении Степногорска и Малокатериновки – враг упорно пытается дойти ближе к Запорожью, чтобы еще больше терроризировать город.

Ореховское направление – в перечне самых стабильных в 2025 году. Хотя к концу года серая зона на направлении существенно расширилась до Малокатериновки.

Как менялась линия фронта на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Изменилась ли линия фронта на Херсонщине?

Херсонское направление – наименее активное в 2025 году, однако летом россияне усиливали свои атаки в этом районе. Статистика боев здесь следующая:

январь – 69 атак;

февраль – 21 атака;

март – 28 атак;

апрель – 51 атака;

май – 50 атак;

июнь – 54 атаки;

июль – 144 атаки;

август – 114 атак;

сентябрь – 64 атаки;

октябрь – 75 атак;

ноябрь – 44 атаки;

декабрь – 52 атаки.

Основные бои происходили за острова на Днепре, а еще россияне совершили не одну попытку высадиться на правобережье Херсонщины.

Линия фронта на Херсонщине не претерпела изменений в течение 2025 года. Однако Херсон и область страдают от вражеского террора – ежедневно прибрежные территории атакуют КАБы, артиллерия и дроны. Особенно осенью страдал район Корабел в Херсоне.

Россияне обучают операторов ударных дронов на Херсонщине – новобранцы охотятся на гражданских. Такое кровавое сафари – лицо "русского мира".

Сейчас россияне пытаются оставить Херсонщину не только без света, но и тепла. В то же время гауляйтер Сальдо уже заявил о якобы "украинских операторах БПЛА" в квартирах херсонцев. Так враг оправдывает террористические атаки по городу.



Линия фронта на Херсонщине / Карта DeepStateMAP

Каким будет 2026 год на фронте?

Делать прогнозы на следующий год – дело неблагодарное, потому что фронт – динамичный и изменчивый. И как показывает практика – одно событие может иметь много непредсказуемых последствий.

Но что можно сказать точно – продолжится оборона городов Волчанск, Часов Яр, Купянск, Покровск, Мирноград, Гуляйполе. Также, очевидно, впереди могут быть битвы за Боровую, Лиман, Константиновку, Родинское.

В то же время угроза для Славянска серьезно возросла, поэтому это направление, вероятно, в следующем году привлечет к себе немало внимания.

Что можно сказать точно – легко, к сожалению, не будет. Потому что пока есть Россия и пока она хочет продолжать войну, у нас нет выбора. Украина хочет мира, но не капитуляции. А Москву интересует только последнее.

Еженедельно в наших обзорах мы призываем поддерживать армию. И сейчас исключения не будет. Поддерживайте наше войско всеми доступными способами, будьте в армии или для армии, потому что кроме нашей армии у нас нет никакой надежды на будущее.

И спасибо нашим Силам обороны за еще один год, когда мы выстояли. Да, мы имеем потери. Но мы не потеряли главное – нашу страну.

Накануне Нового года, когда будете подводить итоги, вспомните о том, что мы и наша страна выстояли только потому, что есть Силы обороны. И самый простой способ поблагодарить их – донат на сбор. Сейчас сайт 24 Канала собирает на бус VW T5 для 160 отдельной механизированной бригады. Переходите по ссылке и присоединяйтесь.

Больше сборов на нужды Сил обороны вы можете найти в нашем Благотворительном Фонде 24. Там же есть и отчеты за уже закрытые сборы.