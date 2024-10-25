Соответствующей информацией поделились аналитики DeepState. В ночь на 25 октября они опубликовали обновленную карту фронта.

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Что известно о Невском на Луганщине

Село Невское с 26 сентября 2024 года – Балка Журавка. Его переименовали по названию одноименной реки. Расположено оно в Краснореченской громаде Сватовского района.

В марте 2022 года российская армия смогла захватить этот населенный пункт. Но уже в октябре того же года наши защитники его освободили.

После этого там живут не более 150 человек. В мае 2024 года россияне цинично атаковали село, когда местным раздавали гуманитарную помощь.

Враг смог продвинуться возле Невского: смотрите на карте

Россия несет потери

Накануне в 67 отдельной механизированной бригаде рассказали, что фактическая линия фронта неподалеку Невского (Балки Журавки) пролегает по реке Черный Жеребец.

23 октября офицер бригады Владислав отметил, что оккупанты фактически контролируют село, но не могут там закрепиться.

"Противник несет серьезные потери при заведении личного состава" – отметил он и объяснил, что это связано с местным рельефом.