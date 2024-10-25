Відповідною інформацією поділилися аналітики DeepState. У ніч проти 25 жовтня вони опублікували оновлену карту фронту.

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Що відомо про Невське на Луганщині

Село Невське з 26 вересня 2024 року — Балка Журавка. Його перейменували за назвою однойменної річки. Розташоване воно у Красноріченській громаді Сватівського району.

У березні 2022 року російська армія змогла захопити цей населений пункт. Та вже у жовтні того ж року наші захисники його звільнили.

Після цього там живуть не більше 150 людей. У травні 2024 року росіяни цинічно атакували село, коли місцевим роздавали гуманітарну допомогу.

Ворог зміг просунутися біля Невського: дивіться на карті

Росія зазнає втрат

Напередодні у 67 окремій механізованій бригаді розповіли, що фактична лінія фронту неподалік Невського (Балки Журавки) пролягає по річці Чорний Жеребець.

23 жовтня офіцер бригади Владислав зазначив, що окупанти фактично контролюють село, але не можуть там закріпитись.

"Противник зазнає серйозних втрат під час заведення особового складу" – наголосив він і пояснив, що це пов'язане із тамтешнім рельєфом.