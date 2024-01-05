Как изменилась ситуация на фронте за последнюю неделю: анализ британской разведки

Наземные бои в Украине на этой неделе по-прежнему были либо статическими, либо характеризовались постепенным локальным продвижением российских войск на ключевых участках.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в строительстве 5 января. Отмечают, что на севере, в Купянском районе, западная группа войск России продолжает проводить масштабную, но безуспешную наступательную операцию.

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Кроме того, на севере Донецкой области украинским защитникам удалось сохранить стабильную линию фронта перед небольшими российскими атаками в районе Бахмута.

По данным аналитиков, сейчас продолжаются активные бои за Авдеевку, тогда как российские войска закрепили успехи, достигнутые в конце декабря 2023 вокруг Марьинки, "где они несколько продвинулись к западной окраине города после 9 лет боев в этом районе".

"На юге Украины российские воздушно-десантные войска, скорее всего, добились минимального прогресса в новой попытке выбить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки", – отмечают в Минобороны Британии.

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