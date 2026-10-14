Технологическая революция на фронте: Сырский рассказал, как изменились тактика и роль дронов в войне

Современная война претерпела фундаментальные изменения, в которых ключевую роль играют технологии, беспилотные системы и искусственный интеллект. Александр Сырский рассказал о кардинальном изменении тактики на фронте протяженностью более 1250 километров и массовом применении дронов различных типов.

Об этом бывший главнокомандующий рассказал в интервью BBC.

Как изменилась война с начала полномасштабного вторжения?

Развитие роботизированных комплексов и FPV-систем позволило существенно изменить подходы к ведению боевых действий и минимизировать потери.

Если сравнить 2022 и 2026 годы, то технологическая составляющая боевых действий претерпела самые значительные изменения. На поле боя стали доминировать беспилотные системы, которые применяются для разведки, нанесения воздушных ударов, а также для поражения целей в глубине территории противника на расстоянии от 200–250 километров до 2–3 и даже 4 тысяч километров, где поражаются стратегические объекты российской экономики.

Сирский отметил, что параллельно с беспилотными аппаратами развивались средства электронной борьбы, произошла автоматизация штабных процессов и внедрение искусственного интеллекта. Существенные изменения произошли и на море, где использование беспилотных систем позволило частично уничтожить и вынудить российский флот выйти из Севастополя в Новороссийск.

Роботизированные комплексы и переход к малым боевым группам

В настоящее время наземные роботизированные платформы выполняют 60 % и более всех задач по логистике и медицинской эвакуации. В течение последнего года такие системы начали активно применяться и в качестве боевых платформ. Массовое использование FPV-дронов на оптоволокне с 2024 года привело к кардинальному изменению тактики: вместо широкого применения бронетехники подразделения начали действовать небольшими боевыми группами под прикрытием беспилотников.

Бывший начальник штаба рассказал, что для обеспечения этих потребностей в Вооруженных силах создавались беспилотные силы и соответствующие подразделения в бригадах. Если в 2024 году формирование начиналось с рот БПЛА, то в 2025 году появились батальоны, а в 2026 году отдельные бригады и штурмовые полки имеют по два батальона беспилотных летательных аппаратов. В каждом корпусе функционирует полноценный полк беспилотных систем.

Соотношение потерь и эффективность точечных ударов

Сырский подчеркнул, что украинские FPV-дроны превосходят силы противника по количеству и качеству, а более 80% всех потерь на поле боя наносится именно беспилотниками со сбросами и дронами-камикадзе. На сегодняшний день среднее соотношение потерь составляет один к шести, а по показателю погибших – один к 10 и более.

Я не знаю, кто об этом говорит, потому что все командиры на поле боя ощущают изменения как в тактике, так и в применении войск, произошедшие с 2022 года,

– Сирский отверг утверждения об использовании устаревших методов ведения войны.

Перспективы применения гуманоидных дронов и экзоскелетов

Бывший главнокомандующий подчеркнул, что активный сухопутный фронт составляет более 1250 километров, что делает невозможным полное закрытие территории даже для противника, чьи силы превосходят наши вдвое. Поэтому удержание позиций осуществляется небольшими рассредоточенными группами военнослужащих, которые поддерживают между собой огневую и визуальную связь в зонах инфильтрации.

Полная замена пехоты роботизированными комплексами пока невозможна из-за несовершенства существующих технологий. В будущем предполагается использование гуманоидных роботов наряду с солдатами и внедрение средств индивидуальной механизации, таких как экзоскелеты для защиты и переноски грузов, однако сейчас таких дронов на поле боя еще нет.