Про це колишній головком розповів в інтерв'ю для BBC.

Як змінилася війна від початку повномасштабного вторгнення?

Розвиток роботизованих комплексів і FPV-систем дозволив суттєво змінити підходи до ведення бойових дій та мінімізувати втрати.

Порівнюючи 2022 та 2026 роки, технологічна складова бойових дій зазнала найбільших трансформацій. На полі бою почали домінувати безпілотні системи, які застосовуються для розвідки, повітряних ударів, а також для ураження цілей у глибині противника на відстані від 200 – 250 кілометрів до 2 – 3 та навіть 4 тисяч кілометрів, де уражаються стратегічні об'єкти російської економіки.

Сирський зазначив, що паралельно з безпілотними апаратами розвивалися засоби електронної боротьби, відбулася автоматизація штабних процесів та впровадження штучного інтелекту. Суттєві зміни відбулися й на морі, де використання безпілотних систем дозволило частково знищити та змусити вийти російський флот із Севастополя до Новоросійська.

Роботизовані комплекси та перехід до малих бойових груп

Наразі наземні роботизовані платформи виконують 60% і більше всіх завдань із логістики та медичної евакуації. Протягом останнього року такі системи почали активно застосовуватися і як бойові платформи. Масове використання FPV-дронів на оптоволокні з 2024 року призвело до кардинальної зміни тактики: замість широкого застосування бронетехніки підрозділи почали діяти малими бойовими групами під прикриттям безпілотників.

Колишній головком розповів, що для забезпечення цих потреб у Збройних силах створювалися безпілотні сили та відповідні підрозділи в бригадах. Якщо у 2024 році формування починалося з рот БпЛА, то у 2025 році з'явилися батальйони, а у 2026 році окремі бригади та штурмові полки мають по два батальйони безпілотних літальних апаратів. У кожному корпусі функціонує повноцінний полк безпілотних систем.

Співвідношення втрат та ефективність діпстрайків

Сирський наголосив, що українські FPV-дрони переважають сили противника за кількістю та якістю, а понад 80% усіх втрат на полі бою завдаються саме безпілотниками зі скидами та дронами-камікадзе. На сьогодні середнє співвідношення втрат складає один до шести, а за показником загиблих – один до 10 і більше.

Я не знаю, хто про це говорить, тому що всі командири на полі бою, вони відчувають зміни і в тактиці, і в застосуванні військ, які відбулися з 2022 року,

– Сирський відкинув твердження про використання застарілих методів ведення війни.

Перспективи залучення гуманоїдних дронів та екзоскелетів

Колишній головком наголосив, що активний сухопутний фронт становить понад 1250 кілометрів, що унеможливлює повне закриття території навіть для противника, чиї сили переважають удвічі. Через це утримання позицій здійснюється невеликими розосередженими групами військовослужбовців, які підтримують між собою вогневий і зоровий зв'язок у зонах інфільтрації.

Повна заміна піхоти роботизованими комплексами наразі неможлива через недосконалість існуючих технологій. У майбутньому передбачається використання гуманоїдних роботів поряд із солдатами та впровадження засобів індивідуальної механізації, таких як екзоскелети для захисту й перенесення вантажів, однак зараз таких дронів на полі бою ще немає.