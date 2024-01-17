Как изменится учет, что будет знать ТЦК и есть ли угрозы: все о новом законе по цифровизации армии

16 января 2024 года Верховная Рада 249 голосами приняла во втором чтении законопроект №10062, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных. Его уже назвали законом по цифровизации армии.

16 января 2024 года, несмотря на ожесточенные дискуссии в сессионном зале, Верховная Рада 249 голосами одобрила во втором чтении законопроект №10062, предусматривающий создание единого реестра военнообязанных. Его уже назвали критически важным законом о цифровизации армии.

В то же время официальное название другое – закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для воинского учета и приобретения статуса ветерана войны во время действия военного положения".

В Минобороны уверяют, что это большой успех, ведь уничтожает "серые зоны" для призывников – законопроект предусматривает передачу Министерству обороны данных о гражданах в возрасте от 17 до 60 лет, которые уже есть в различных государственных реестрах: Налоговой службы, Минздрава, Минюста, МВД, ЦИК, Государственной миграционной службы и других ведомств.

При этом в соцсетях раздаются голоса о "закручивании гаек", нарушении Конституции и "цифровом ГУЛАГе".

Точку в дискуссии конечно же должен поставить Президент Украины. Согласно процедуре, закон должен поступить на подпись главы государства и верховного главнокомандующего. А пока этого не произошло – 24 Канал объясняет, что же именно предусматривает законопроект и какие риски в себе несет.

Зачем вообще нужен закон о цифровизации армии?

Закон, в частности, касается трех основных целей:

Усиление киберзащиты путем размещения ІТ-систем в облачных хранилищах стран-членов НАТО.

Возможность создания цифровых военно-учетных документов (сертификатов) и совершенствование Реестра призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Создание портала электронных услуг, с помощью которого можно будет оформить статус УБД онлайн, офлайн или автоматически при наличии всех данных в системе.

Внимательный читатель безусловно вспомнит, что в стране уже есть "Закон о цифровизации армии". Его приняли 7 лет назад, когда более популярным был термин "диджитализация". Тогда документ предусматривал создание электронного реестра военнообязанных "Оберег".

Впрочем, желанной цифровизации не произошло и полномасштабное вторжение Украина встретила в бумажно-бюрократическом хаосе. Кое-где он продолжается до сих пор, в частности, некоторые ТЦК и СП до сих пор не знают, что приписанные к ним призывники вовсе не "уклонисты", а реально несут службу и выполняют боевые задачи.

Один из самых известных случаев – история популярного стендап-комика Сергея Липко и не менее знаменитого ТЦК и СП Святошинского района города Киева, сотрудники которого настойчиво звонили украинскому защитнику на фронт и требовали прибыть в их кабинеты. А потом стали героями стендапа Липко, когда тот вернулся в Киев с большим концертом в Октябрьском Дворце.

Но далеко не все могут использовать подобные истории для создания шуток. Для большинства подобные "нюансы" предвещают большие проблемы, ведь несовершенство системы превращается в горы бумаги из бюрократических справок и необходимостью постоянно обновлять данные в ручном режиме. Все это порождало огромные очереди и негативно влияло на ментальное здоровье как призывников, так и сотрудников ТЦК и СП, которые, вроде бы, все понимали, но ничего не могли сделать с этим.

Бороться с многочисленными проблемами в Минобороны, похоже, начали только после полномасштабного вторжения (путем фактической сверки данных с "Дией"), а принятие законопроекта №10062 вообще открывает путь к разблокированию цифровизации украинской армии, позволит ей действовать более мобильно и эффективно – как на поле боя, так и в тылу.



Что предусматривает законопроект №10062 и какие личные данные получит система

За несколько месяцев, которые разделили первое и второе чтение законопроекта, в него были внесены сотни поправок. Сейчас же финальная версия документа предусматривает существенное расширение перечня персональных данных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, которые будут попадать в электронный реестр "Оберіг".

Что это за данные

персональные сведения (ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство, РНУКПН);

место жительства и фактического пребывания;

сведения о семейном положении и членах семьи;

номер телефона;

адрес электронной почты;

сведения о владении иностранными языками;

реквизиты внутреннего и заграничного паспорта, данные о выезде за границу;

сведения о наличии водительского удостоверения;

сведения о правах на владение оружием;

сведения об образовании, профессии и месте работы;

сведения о состоянии здоровья и результатах медицинского осмотра;

сведения о военно-учетной специальности и участии в боевых действиях и тому подобное.

Где будут храниться ваши персональные данные?

Модифицированная система "Оберіг" предусматривает создание электронного кабинета военнообязанного по примеру других систем (той же "Дии").

Все данные, кроме сведений о семье, будут вноситься без фактического согласия гражданина.

В законопроекте прописана норма о возможности размещения данных на зарубежных серверах и "облаках" стран НАТО. Она объясняется необходимостью усиления киберзащиты данных и высвобождает системы ПВО, которые ранее прикрывали национальные дата-центры. При этом, раньше законодательство запрещало хранение такой информации за пределами Украины.

Что будет с реестром военнослужащих?

Кроме реестра военнообязанных, законопроект предусматривает создание базы военнослужащих. Главное преимущество нового реестра – упрощение получения статуса УБД (участника боевых действий).

Раньше эта процедура была очень сложной, а очень часто – искусственно сложной. Теперь же все должно происходить в автоматическом режиме без бюрократии.

Сведения о непосредственном участии в боевых действиях будут храниться в отдельном модуле реестра. Соответствующие документы для этого он или его родственники смогут подать не в письменном, а в электронном виде.

Статус УБД будет предоставляться автоматически после формирования выписки из реестра вместе с уникальным электронным идентификатором (QR-кода, штрих-кода, цифрового кода). По желанию выдается удостоверение в бумажной или электронной форме.

Интересно, что некоторые народные избранники поставили появление этой нормы себе чуть ли не в личные заслуги, но при этом за законопроект не голосовали.

Также в электронном формате можно будет оформлять статус лица с инвалидностью вследствие войны. До этого этот процесс также сопровождался многочисленными бюрократическими препятствиями.

Когда законопроект заработает, лица с инвалидностью вследствие войны или их законные представители будут иметь право подать заявление в электронной форме через Единый государственный веб-портал электронных услуг ("Дия") или Реестр ветеранов.При этом нужно будет внести сведения, необходимые для установления статуса лица с инвалидностью в результате войны, или прикрепить копии подтверждающих документов, заверенные подписью субъекта обращения.

Члены семей военных, которые погибли, пропали без вести, умерли вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в АТО или во время обороны Украины от агрессии России, также смогут подавать заявления таким образом.

Из-за чего критикуют законопроект и каковы риски?

У электронных реестров "Оберег" есть свои критики и противники. Их главная претензия – нарушение норм Конституции об обработке персональных данных, особое внимание – на так называемой "чувствительной информации":

сведений о номерах средств связи и адресах электронной почты;

об образовании;

результаты медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к выполнению воинского долга;

о привлечении лица к уголовной ответственности;

о лице, пропавшем без вести при особых обстоятельствах и тому подобное.

Об этом отдельно подчеркнули в Главном юридическом управлении Верховной Рады в своей сокрушительной рецензии на 22 листах . Коротко изложим их дальше.

Какие претензии у юристов Верховной Рады к закону Говорится, в частности, что статья 32 Конституции Украины запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только "в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека". "Персональные данные, которые подвергаются автоматизированной обработке, должны быть адекватными, соответствующими и не чрезмерными относительно целей, для которых они хранятся", – отметили в заключении. Любая обработка персональных данных должна быть законной и правомерной, а физические лица должны быть осведомлены о том, что их персональные данные собирают, отмечается в нем.

Кроме того, запрещается обработка персональных данных о состоянии здоровья, если внутреннее законодательство не обеспечивает соответствующих гарантий.

Эти же замечания касаются создания реестра военнослужащих и хранения и обработки конфиденциальной информации о них.

Такая чувствительная информация, отмечает юридическое управление, будет обрабатываться "в течение неопределенных законом сроков" и не будет "предсказуемой и прогнозируемой" для тех, кто владеет персональными данными. Говорится, в частности, что статья 32 Конституции Украины запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только "в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека". "Персональные данные, которые подвергаются автоматизированной обработке, должны быть адекватными, соответствующими и не чрезмерными относительно целей, для которых они хранятся", – отметили в заключении.

Также есть большие вопросы о сохранении данных реестра, ведь это может сразу стать целью №1 для вражеских хакеров. И здесь "облачные сервисы НАТО" могут не помочь, ведь известны прецеденты, когда "чувствительная" информация из стран НАТО попадала к россиянам или вообще в открытый доступ.

Стоит только вспомнить скандал с Джеком Тейшейрой, утечки из Бундесвера и обвинения в адрес израильских представителей на заседаниях в формате "Рамштайн".

Этим фактом, в частности был недоволен и заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко. Он, в частности, считает, что нельзя размещать тайную и совершенно секретную информацию на серверах за рубежом. Тем более системы боевого управления во время войны.

Это пример "простых решений", которые могут привести к катастрофическим последствиям, которые исправить потом будет невозможно,

– подчеркнул Костенко.

Экс-заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Виталий Дейнега в целом положительно оценил новый закон, но также отметил проблему с "зарубежными серверами".

"Законом 10062 мы расписываемся в собственной неспособности защищать государственную тайну без коррупции и отдаем секретные данные в облака других государств. Этот закон действительно существенно упростит цифровизацию армии. Мы могли бы лучше, но для этого нужны немного более сложные решения", – подчеркнул он.

Что отвечают на это в Минобороны

В профильном министерстве, со своей стороны, наоборот говорят, что размещение украинских электронных систем в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО даже поможет Украине.

"Будут высвобождены средства ПВО, которые сейчас защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (вместо этого этот ресурс будет использоваться для прикрытия других объектов военной и гражданской инфраструктуры)", – отметили в Минобороны.

По словам министерства, это ускорит и расширит доступ Сил обороны Украины к разведданным союзников и усилит защиту данных от кибератак врага.

Если подытожить, то сейчас у Минобороны на все претензии и критические замечания есть один ответ. Упрощенно он выглядит так – без этого реестра мы не сможем провести адекватно мобилизацию и решить проблему так называемых "уклонистов". А без полноценной мобилизации не будет победы.