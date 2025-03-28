Поступают остатки: политолог предположил, каким будет дальнейшее сотрудничество с США

Политическая поддержка США при администрации Трампа ослабла. Украине необходимо адаптироваться к новому формату отношений с Вашингтоном.

Политолог и эксперт-международник Максим Несвитайлов в эфире 24 Канала отметил, что Украина сейчас дополучает остатки военной помощи от администрации Джо Байдена. По его словам, страна должна получить еще около 2 миллиардов долларов помощи.

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"Там есть какие-то долговременные контракты, некоторые из них – вплоть до 2027 года. Это не то, что повлияет на ситуацию на поле боя сейчас. Самый большой фактор – это разведывательные данные, потеря которых может существенно ощущаться. Политической поддержки от США мы уже давно не имеем", – сказал Максим Несвитайлов.

К чему должна готовиться Украина

Он пояснил, что задача Украины – максимально подготовиться вместе с европейскими партнерами к потенциальному уходу США из переговорного процесса. Ведь мирный трек движется не в ту сторону, а вместо соглашения все зафиксировано только в устной договоренности.

Россия тянет время в своих интересах, и наша задача – понимать, что мы также должны тянуть время в своих интересах. Продержать Штаты как можно дольше, но осознавать, что вероятность их ухода чрезвычайно высока. Однако вся эта ситуация возникла из-за администрации Трампа,

– подчеркнул Несвитайлов.

Он подчеркнул, что президент Украины уже принимает некоторые стратегические решения. В интервью журналу Time Саймону Шустеру он обратился к американскому народу, объяснив важные аспекты ситуации в Украине.

Важно! Соглашение о полезных ископаемых снова претерпело изменения. Белый дом представил новый документ, который охватывает все полезные ископаемые на территории Украины, включая нефть и газ. Добыча должна осуществляться как государственными, так и частными компаниями.

Американское общество все больше поддерживает Украину, что подтверждают социологические исследования: с декабря на 16 пунктов выросла доля граждан США, которые считают, что их страна оказывает недостаточно помощи Украине.