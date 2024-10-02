1 октября Иран все же нашел в себе силы отреагировать на блицкриг Израиля в Ливане. Ответом стал мощный, но все же ограниченный ракетный обстрел территории Израиля, о котором Тегеран заблаговременно предупредил. Как могут разворачиваться события дальше – продолжает рассказывать 24 Канал.

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Насколько мощным был ракетный удар Ирана по Израилю

Обстрел 1 октября во многом напоминал великий иранский обстрел от 13 апреля 2024 года. Тогда Иран запустил по Израилю 170 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

Как тогда, так и сейчас Тегеран предупредил о своих намерениях заблаговременно, поэтому у Израиля и его союзников было время, чтобы подготовиться к отражению атаки. В результате значительных жертв и разрушений удалось избежать, зато Иран восстановил свою репутацию в исламском мире.

Весной американцам удалось уговорить Израиль не отвечать прямо на атаку (был лишь "небольшой" обстрел военной базы КСИР вблизи Исфахана) – и на этом все завершилось. А точнее – перешло к спящему режиму, ведь обе страны продолжили делать то, что делали в предыдущие месяцы и даже годы. Иран накачивал своих прокси из "Оси сопротивления", а Израиль их методично уничтожал.

Второй раз повторять эту схему в Иране очень не хотели и как могли петляли до последнего.

На колебания указывает и тот факт, что ситуацию не изменила даже показательная ликвидация главы ХАМАС Гании прямо в Тегеране. В этой ситуации Израиль прибегнул к стремительной эскалации и провел молниеносную операцию по уничтожению всей верхушки главного иранского детища – "Хезболлы", а когда Иран и это проглотил, прибегнул к полномасштабному вторжению в Южный Ливан. И только тогда Иран ответил.

The New York Times утверждает, что была длительная непростая дискуссия, в которой в итоге верх взяла позиция КСИР. "Ястребам" удалось убедить престарелого рахбара Хаменеи, и тот таки дал добро на открытие ящика Пандоры, но осторожно – по апрельской схеме.

На Израиль полетели сотни ракет (Иран утверждает, что около 500), однако, скорее всего, их было не более 200 (израильские СМИ говорят о 182 баллистических ракетах). Целями, опять же, стали военные объекты, которые военные и обслуга оставили заранее. Не обошлось без жертв – от падения разгонного блока иранской ракеты вблизи города Иерихон погиб палестинец. Также были поражены нефтебаза и две авиабазы.

Смотрите видео ракетных атак Ирана по Израилю:

Обо всех этих поражениях и эффективной работе ПВО (не только израильской, а также иорданской и американской) мы знаем благодаря кадрам американских журналистов и самих израильтян, которые в лучших традициях "Трухи" и других украинских гонзо-каналов снимали и фиксировали события чуть ли не онлайн.

Кадры ударов Ирана по Израилю: смотрите видео

Эти кадры, кстати, бесспорно пригодятся Ирану, который теперь будет иметь полное право объявить себя великим победителем и крутить их в последующие месяцы по всем подконтрольным СМИ. Но это лишь картинка для внутреннего потребления.

Месть Израиля и на что пойдет Нетаньяху

Еще тогда, когда иранские ракеты только поднялись в небо, правительство Израиля собралось в подземном бункере в горах близ Иерусалима и приняло необходимость жесткого ответа Тегерану. И это то, чего в Иране больше всего боятся. Иначе бы не заявляли везде, что обстрел был ограничен и полностью достиг своей цели, а отвечать на него не нужно. А если ответить, то "мы наконец покажем, что такое настоящая иранская месть. И все в таком же духе".

И это свидетельство отнюдь не большой силы, а невероятного ужаса, потому что теперь очередь отвечать Израилю, а это государство уже много раз в 2024 году (да и в предыдущих) доказывало свою "сумасбродность".

И если раньше ее сдерживал определенный политический этикет и обязательства перед США и другими союзниками, то сейчас этих ограничений может и не быть, потому что Сектор Газы уже разрушен, "Хезболла" практически разгромлена, танки зашли в Ливан, а нефтяные порты хуситов горят. Так почему бы не продолжить кровавый пир, особенно когда есть и повод, и индульгенция от союзников, которые увидели все в режиме онлайн.

Иран совершил сегодня большую ошибку, и он заплатит за нее... Режим в Иране не понимает нашей решимости защищать себя и нашей решимости отплатить нашим врагам. Они поймут. Мы будем придерживаться правила, которое мы установили: кто бы ни напал на нас, мы нападем на него,

– Нетаньяху передает привет Тегерану в своем обращении в Х.



Нетаньяху произносит свою речь 1 октября, рядом с ним глава Моссада Барнеа / фото правительства Израиля

Это очень хорошо понимает и израильский премьер Нетаньяху, который уже сообщил, что месть будет обязательно, чем не только напугал Иран, но и умышленно лишил себя путей для отступления. Для него это сейчас лучший вариант, потому что дает эффект единения вокруг флага и снова ставит на паузу внутренние политические распри.

Почему Иран так боится ответа Израиля и будет ли удар по ядерным объектам

Здесь дело не в почтенном возрасте господина верховного аятоллы (есть стереотип, что в конце жизни люди становятся более умеренными), а в том, что Ирану нечего противопоставить на потенциальную атаку.

Напомним, что Иран – государство-изгнанник, против которого уже 40 лет действуют довольно строгие санкции. Они не позволяют обновлять собственный вооруженный парк должным образом, потому что Тегерану падают только крошки с барского стола, то есть китайские технологии, которые китайцы сами получили еще от СССР. Или самолеты не первой свежести, которые на фоне иранских 50-летних "фантомов" выглядят как пришельцы из будущего.

Именно поэтому Иран так хотел в обмен на "Шахеды" и баллистические ракеты получить от России ее радары и самолеты Су-35. Однако даже эти поспешные закупки не спасут от гнева еврейского государства.

Каким он может быть – знает йеменский порт Ходейда, важный хаб для иранских прокси хуситов. Израиль не остановило расстояние в 1800 километров – самолеты F-16 дозаправились в воздухе и уничтожили портовую инфраструктуру йеменских партизан вместе с нефтяными терминалами под ноль.

Эта акция демонстрации силы состоялась накануне атаки на Ливан и должна была быть предупреждением прежде всего для Ирана, потому что 50% иранского экспорта и импорта завязано на портовой инфраструктуре на юге страны (именно неподалеку от Ходейды, то есть для атаки на эти порты ВВС Израиля даже могут не заходить в воздушное пространство Ирана).

Но в Тегеране решили рискнуть и тем самым превратили собственные нефтяные терминалы и месторождения в такие же цели. А что такое нефть для Ирана – хорошо известно: в условиях санкций это едва ли не единственный вариант для выживания (который обеспечивает Ирану его крупнейший торговый партнер Китай).

Но не только их.

Главным опасением Ирана является его гордость и надежда – ядерные объекты. Государство-террорист сейчас активно обогащает уран в надежде получить собственное ядерное оружие. Это очень не нравилось Израилю, но он мог только убивать отдельных иранских физиков-ядерщиков, похищать документацию и осуществлять ограниченные атаки.

Сейчас ничто не сдерживает господина Нетаньяху от массированного рейда в духе авианалетов союзников на Германию в годы Второй мировой с целью воспроизведения, например, операции "Гоморра" или чего-то еще более страшного.

Ему не смогут отказать ни Байден (тот, похоже, уже и не пытается), ни Эрдоган (не поверите, но он говорит, что Турция может стать следующей жертвой Израиля после Ливана), ни Си Цзиньпин (главный покупатель иранской нефти) с Путиным (о звонке сообщали СМИ, но, похоже, его таки не было).

Что может быть дальше? Похоже, что все что угодно, ведь все или почти все "красные линии" на Ближнем Востоке уже стерлись, сейчас формируется повестка дня и она точно не будет мирной.