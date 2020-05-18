Как эффективно решать конфликт с помощью игр

Конфликты случаются на протяжении всей жизни человека. Поэтому так важно с детства научиться справляться с такими ситуациями.

Завершить конфликт можно и мирным путем

Помочь в этом детям могут не только родители, но и учителя. В классе вместе можно проработать конфликт в игровой форме и улучшить отношения между учениками.

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В младшем школьном возрасте игра остается одним из основных видов деятельности. Поскольку она естественна, то дети во время игр усваивают определенные стратегии, модели, нормы и навыки без особых усилий. Вот почему это очень эффективно,

– объясняет психолог Марта Прыриз.

По словам эксперта, игры дают ребенку возможность расширить свой репертуар поведения. Если до этого он знал, что в конфликтной ситуации можно только кричать или плакать, то во время игр ребенок изучает менее эмоциональные варианты решения спора.

Марта Прыриз / Фото Интерньюз

Для более эффективной работы психолог также рекомендует составлять план и подбирать упражнения в соответствии с возрастом детей или отдельного класса. Они не должны быть слишком легкими или сложными.

Во время создания такого плана учитель Новой украинской школы может пользоваться комплектом образовательных программ "Разрешение конфликтов мирным путем. Базовые навыки медиации".

Варианты упражнений

1. Внутренний круг.

Цель игры – показать участникам, насколько их мысли и мотивы могут различаться. Кроме того, учит детей понимать и уважать позицию своих сверстников, даже если она противоречит их.

Правила. Сначала 6-7 человек образуют внутренний круг, остальные становятся в внешний. Как правило, игрой руководит преподаватель, который предлагает вопрос для обсуждения. Они могут быть выдуманы или связаны с реальным конфликтом в коллективе, но без разглашения имен.

Сначала проблему обсуждают дети из внутреннего круга, а затем – дети из внешнего. Каждый озвучивает свои версии, почему именно ученики из внутреннего круга первыми согласились принять участие, какие они имели мотивы. Дети объясняют, почему они не согласны с мнением других.

В конце ученики анализируют, они проявляли уважение к другим точкам зрения во время упражнения и поменял ли кто-нибудь свое мнение после нее. Роль гида в этой игре является ключевой.

2. Паутина.

Игра формирует у детей коллективную способность принимать решения и решать конфликты. Дети учатся доверять своим ровесникам и ценить сотрудничество. Косвенный результат этой задачи – дети усовершенствуют свои социальные навыки.

Правила. Для выполнения упражнения нужна веревка и открытое пространство, желательно на улице. Из веревки надо сделать паутинку и закрепить ее между деревьев или оборудования на спортплощадке. Главная задача для учащихся – проползти через паутину и не задеть ее. Чтобы его выполнить, дети должны мыслить креативно и помогать друг другу. Для их большей мотивации, можно придумать историю о "побеге" из паутины.

После завершения упражнения участники должны поделиться своими впечатлениями. Попросите их вспомнить, как они сотрудничали и как чувствовали себя в течение игры.

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3. Ролевая игра. Основная цель – проявить и развить эмпатию между участниками. Игра предполагает разыгрывание реальной или вымышленной ситуации.

Правила. Учитель предлагает конфликтную ситуацию. Если в группе уже есть проблемы, которые вызвали напряжение или ссоры, это хорошая возможность их решить. В противном случае ситуацию можно придумать. Сначала учитель просит добровольцев стать "главными героями" истории. Дайте детям несколько минут, чтобы те изучили своих персонажей. Затем они разыграют конфликт. После ролевой игры дети будут обсуждать ситуации в группе. Смысл такого обсуждения состоит в том, чтобы прийти к общему пониманию – "соглашению".



Как игра помогает детям / Фото Интерньюз

4. Злой мяч. Игра покажет детям, что вызывает агрессию у их одноклассников.

Некоторые из участников также узнают, что их злят те же вещи, что и других. А зная причину конфликта, дети постараются избегать тех действий или вещей, которые их беспокоят.

Правила. Используйте небольшой мяч или игрушку, что можно бросать. Первый участник говорит: "Я злюсь, когда ..." и завершает предложение. Второй участник ловит мяч, повторяет предложение предыдущего и называет свою причину злости. И так по очереди. По завершению можно также провести обсуждение и спросить, что дети узнали про своих одноклассников.

Автор: Александра Карабань, журналистка проекта "дружеская школа"

Этот материал создан при финансовой поддержке Европейского Союза и Министерства иностранных дел Финляндии. Высказанные в этом материале мнения никоим образом не отражают официальное мнение Европейского Союза или Министерства иностранных дел Финляндии.