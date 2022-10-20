Очень важно экономить свет: что именно для этого следует делать просто сейчас

Россия в течение октября атакует энергетическую инфраструктуру Украины, лишая людей электричества. Именно поэтому людям советуют ограничить использование света в течение дня.

В частности, говорится о работе электроприборов, которые отнимают много энергии. Именно поэтому местные власти рассказали, что может сделать каждый, чтобы сэкономить электричество , пишет 24 канал .

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В ОВА объяснили, что нужно сделать для экономии света

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что сейчас от каждого зависит, удастся ли избежать отключений электроэнергии. Чтобы до такого сценария не дошло, прямо сейчас осмотрите свое жилище и выключите все неиспользуемые приборы.

Советы от Козицкого:

предпринимателям следует ограничить использование наружной рекламы особенно в пиковые часы потребления электроэнергии – с 08:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00, а также во время комендантского часа;

промышленным предприятиям следует рассмотреть возможность перехода на работу в ночное время;

наиболее энергозатратные приборы включайте с 00:00 до 05:00. Речь идет об электрообогревателе, бойлере, электроплите, микроволновке, стиральной машине, электрическом духовке, электрочайнике, кофеварке, утюге, посудомоечной машине, кондиционере, зарядном устройстве, пылесосе, компьютере, телевизоре.

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Винницкий городской голова Сергей Моргунов написал, что только путем уменьшения уличного освещения, оптимизации работы общественного транспорта в городе удалось сэкономить более 49 тысяч киловатт. Кроме того, призывы к общинам озвучили главы многих областных военных администраций. Среди них:

Житомирская ОВА, где объяснили, что экономить свет нужно, чтобы ремонт бригады смогли переподключить поврежденные участки к резервным источникам питания;

Черниговская ОВА, которая призвала бизнес перейти к самому высокому уровню экономии ресурсов, чтобы энергосистема оправилась от ударов;

Сумская ОВА, где предупредили, что в области не будет воды с 7 до 23 часов, не будет работать электротранспорт и уличное освещение;

Киевская ОВА, призвавшая людей зарядить телефоны, ноутбуки и планшеты, чтобы оставаться на связи, а также подготовиться к временным отключениям.

Виталий Кличко сообщил, что отопительный сезон в Киеве начнется 20 октября, учитывая погоду и необходимость экономить электричество.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич написал рекомендации, которые позволят использовать телефон дольше:

зарядите телефоны и павербанки;

включите режим энергосбережения;

редко включайте экран и установите энергоэффективные настройки экрана;

выключите автозагрузку, автообновление и синхронизацию приложений;

ограничьте количество приложений в "не спящем" режиме, оставьте только важные: мессенджер, звонки, приложение "воздушная тревога";

выключите распознавание голосовых команд, GPS, Bluetooth;

не смотрите видео и не играйте в игры.

Как украинцы могут экономить электричество

Следует отметить, что власти неоднократно озвучивали требования к пользованию электричеством на фоне российских атак. Вот самые важные, которые следует знать и придерживаться:

минимизировать пользование электроэнергией с 07:00 до 23:00;

привыкнуть к уменьшению уличного освещения;

выключать все лишние электроприборы и многопотребляющие приборы – микроволновки, бойлеры, чайники, кондиционеры, электрообогреватели, электроплиты, стиральные машины, электродуховки, кофеварки, утюги, посудомойки, пылесосы, компьютеры, телевизоры;

зарядить телефоны, ноутбуки, планшеты;

предпринимателям, владельцам рекламных площадей, магазинов, кафе и ресторанов – максимально экономить на освещении вывесок и экранов;

Что этому предшествовало

Стоит вспомнить, что российские оккупанты с 10 октября атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. В частности, и дронами-камикадзе, которые мог поставить России Иран.

Предварительно известно, что в результате атак России по состоянию на 19 октября уже повреждено 40% электростанций.

Вечером 19 октября Владимир Зеленский заявил, что украинцы получат разъяснения от местных властей об отключении света. Несмотря на это, ограничить потребление электроэнергии нужно уже.

По словам президента, 20 октября очень важно, чтобы потребление было максимально осознанным, тогда и графики стабилизационных отключений будут короче.

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