Самым же главным для прохождения зимы в 2023 – 2024 годах является улучшение украинского ПВО. Суспильне сообщило, что в этом году блекаут также возможен и зависит он, по словам Германа Галущенко, от масштабов возможных разрушений, пишет 24 Канал.
Смотрите также Без света 443 населенных пункта, но дефицита нет: какая ситуация в энергосистеме 23 октября
Чего ждать украинцам от энергосистемы зимой
Эксперты говорят, что в случае холодной зимы отключения будут точно. В частности, при 5 – 7 градусах мороза отключения будут даже при отсутствии обстрелов.
Ведь для полного восстановления энергосистемы Украины нужно около 3 – 4 лет. И несмотря на то, что украинская энергосистема значительно повреждена, энергетики, которые должны ее восстанавливать, лучше знают (чем в прошлом – 24 Канал) алгоритмы работы при обстрелах, как и что нужно ремонтировать,
– отметили в издании.
В Укрэнерго отмечали, что во время обстрелов 2022 – 2023 года половина украинской энергосистемы была повреждена.
"Каждая большая тепловая и гидроэлектростанция в этой стране была повреждена", – заверил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий "Голосу Америки".
По его словам, ремонтные работы начались еще зимой 2023 года и не прекращаются до сих пор. Однако энергетики заверили, что починили все, что можно было. Кроме того, у наших специалистов уже есть опыт и гораздо лучше готовы организационно противодействовать вражеским атакам.
Как энергосистема готовится к холодам
Энергетики рассказали, что они постоянно строят систему защиты объектов. Владимир Кудрицкий объяснил, что некоторые детали можно прикрыть инженерной защитой, и Украина впервые в мире это делает. В мире ведь нет решений, как защищать подстанцию от угроз.
Эта зима будет зависеть от погоды и атак россиян. Если будет тепло и не будет атак – то отключений не будет или они будут не заметны.
Последние новости о свете в Украине
- 16 октября пресс-служба Министерства энергетики Украины объяснила украинцам, что электричества, производимого украинскими электростанциями, вполне достаточно для обеспечения потребностей потребителей.
- В министерстве сообщили, что отключение света возможны исключительно в случае массированных вражеских обстрелов и повреждений энергетического оборудования, а также технологических нарушений при неблагоприятных погодных условиях.
- В Минэнерго заверили, что энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону.
- Кстати, глава Минобороны Украины Рустем Умеров объяснял, что в случае атак россиян по энергетической инфраструктуре Украины, Киев будет отвечать.