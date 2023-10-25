Найголовнішим же для проходження зими у 2023 – 2024 роках є покращення українського ППО. Суспільне повідомило, що цього року блекаут також можливий і залежить він, за словами Германа Галущенка, від масштабів можливих руйнувань, пише 24 Канал.

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Чого чекати українцям від енергосистеми взимку

Експерти кажуть, що у випадку холодної зими відключення точно будуть. Зокрема, при 5 – 7 градусах морозу відключення будуть навіть при відсутності обстрілів.

Адже для повного відновлення енергосистеми України потрібно близько 3 – 4 років. Та, попри те, що українська енергосистема значно пошкоджена, енергетики, які мають її відновлювати, краще знають (ніж торік – 24 Канал) алгоритми роботи при обстрілах, як і що потрібно ремонтувати,

– зазначили у виданні.

В Укренерго зазначали, що під час обстрілів 2022 – 2023 року половина української енергосистеми була пошкоджена.

"Кожна велика теплова- та гідроелектростанція в цій країні була пошкоджена", – запевнив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький "Голосу Америки".

За його словами ремонтні роботи розпочались ще взимку 2023 року та не припиняються досі. Проте енергетики запевнили, що полагодили все, що можна було. Окрім того, наші фахівці вже мають досвід та набагато краще готові організаційно протидіяти ворожим атакам.

Як енергосистема готується до холодів

Енергетики розповіли, що вони постійно будують системи захисту об’єктів. Володимир Кудрицький пояснив, що деякі деталі можна прикрити інженерним захистом і Україна вперше у світі це робить. Адже у світі немає рішень, як захищати підстанцію від загроз.

Ця зима залежатиме від погоди та атак росіян. Якщо буде тепло та не буде атак – то відключень не буде, або вони будуть не помітні.

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