"Почти все время на востоке": эстонка рассказала, как помогает украинским военным на фронте

В Эстонии основали общественную организацию с красноречивым названием Slava Ukraini. Эстонцы поддерживают как украинских защитников на передовой, так и заботятся о гражданских.

Об этом 24 каналу рассказала эстонская волонтер, основательница ГО Slava Ukraini Йоанна-Мария Лехтме. Идея создания организации возникла почти сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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Как возникла идея помогать Украине

Как отметила Лехтме, она не могла оставаться в стороне, ведь когда-то жила в Киеве, а ее дочь – украинка.

26 февраля мой бывший муж позвонил мне и сказал, что нужен автомобиль скорой помощи. Я сразу позвонила по телефону одному человеку, который, как я знала, точно может мне помочь,

– рассказала волонтер.

Она обратилась к эстонскому кинорежиссеру и продюсеру Ильмару Раагу, который также является военным.



Эстонские волонтеры доставили в Украину более 70 "скорых" / Фото с сайта Slava Ukraini

"Через 2 часа он перезвонил мне и сказал, что автомобиль есть, а также спросил, что еще нужно. Так мы начали работать, и на сегодняшний день мы уже передали Украине более 70 автомобилей скорой помощи ", – отметила Лехтме.

Как эстонские волонтеры работают на передовой

Также эстонские волонтеры помогают украинским военным и передают гуманитарную помощь гражданскому населению. По словам основательницы ГО Slava Ukraini, волонтеры сами контактируют с украинскими воинами.

Мы сами каждый раз встречаемся с командиром, идем на передовую. Мы почти все время на востоке. Мы проводим тренинги по медицине, предоставляем машины для эвакуации и персональные аптечки для солдат.

– сказала волонтер.

Эстонская организация пытается закрывать все нужды военных. В частности, занимается закупкой дронов и другого оборудования, о котором просят представители ВСУ.

Эстонцы не устают помогать Украине

Жители Эстонии очень поддерживают украинцев в войне с Россией. Как рассказала Лехтме, большинство поступающих огранизации средств передают именно гражданские эстонские люди. Есть и крупные компании, которые также приобщаются к волонтерской инициативе.

За все время нам выделили около 5 миллионов евро. Иногда говорят, что у людей в Эстонии уже нет сил (помогать Украине – 24 канала). Это неправда,

– подчеркнула волонтер.

Кампания "Тысячи героев на снегу"

Она рассказала, что 2 недели назад организация Slava Ukraini объявила кампанию "Тысячи героев на снегу". Ее целью было обеспечить тысячу украинских защитников зимней формой.

Я хотела собрать 400 тысяч евро, чтобы сделать тысячу хороших комплектов в Днепре. Однако уже через сутки мы собрали деньги и решили подготовить 2 тысячи комплектов. Через 2 дня накопилась и эта сумма,

– сказала Лехтме.

"Мы понимаем, что значит, когда твой сосед – это Россия"

Она добавила, что эстонцы не теряют желания помогать украинцам, ведь прекрасно отдают себе отчет, что означает вторжение России.

Мы прекрасно понимаем, что это такое, когда твой сосед – Россия. Тогда все время приходится переживать по поводу того, что они сделают. У них нет стандартов,

– сказала волонтер.

По ее словам, сейчас эстонские власти проводят большую работу по вопросу помощи Украине. А население в стране не только донатит, но само учится, как действовать в случае российского вторжения.

"Даже моя мама сейчас в эстонской армии и знает, как правильно устанавливать мины", – добавила Лехтме.

Йоанна-Мария Лехтме рассказала, как эстонцы помогают украинцам: смотрите видео

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