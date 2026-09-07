Китай тайно передал России компоненты для производства ударных дронов, – The Telegraph

В начале 2026 года китайская государственная компания тайно отправила российскому предприятию "Алабуга-Волокно" 46 тонн сырья для производства углеродного волокна. Этого количества материала хватит для изготовления корпусов примерно 1300 ударных беспилотников типа "Герань", которыми Россия атакует Украину.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на изученные российские документы.

Как Китай помогает России в войне против Украины?

Груз полиакрилонитрильного жгута перевозили в двух контейнерах. В таможенной документации использовался код, предназначенный для гражданских синтетических волокон, что позволило скрыть завуалированный экспорт товаров двойного назначения.

Американский эксперт по вооружениям Дэвид Олбрайт заявил, что такая маркировка была применена сознательно для обхода экспортных ограничений. Материалы расследования собрал украинский аналитический Центр по безопасности и сотрудничеству Украины, после чего их официально передали правительствам США и Великобритании.

Представитель американского правительства подтвердил, что специальный комитет Палаты представителей США по вопросам Китая тщательно изучил эти документы и признал их подлинными. Достоверность данных также подтвердили украинские чиновники.

Международные аналитики считают, что раскрытые таможенные материалы могут стать основанием для введения новых санкций против Китая. В то же время посольство Китая в Вашингтоне отвергло обвинения, заявив, что Пекин никогда не поставлял летальное оружие ни одной из сторон конфликта.

Однако бывшие американские чиновники выражают глубокие сомнения в том, что китайские правительственные чиновники не знали о поставках такого масштаба. Бывший заместитель помощника директора ЦРУ по Восточной Азии Деннис Уайлдер заявил: "Китайские государственные компании действуют под контролем Пекина, поэтому версия о том, что правительство Китая не знало о подобных поставках, вызывает сомнения".

По оценкам военных экспертов, поставки высокопрочного волокна имеют критическое значение из-за зависимости российского производства беспилотников от зарубежных компонентов. По данным Института изучения войны, китайские микросхемы и технологии также помогают российской оборонной промышленности расширять выпуск средств поражения.

Издание The Economist отмечает, что Китай превратился в одного из ключевых поставщиков российского военно-промышленного комплекса, поставляя микроэлектронику, промышленное оборудование и специализированные станки.

Напомним, именно китайские технологии помогли России увеличить масштабы производства и перейти на выпуск реактивных модификаций беспилотников. Авиаэксперт Константин Криволап подчеркивал, что россияне получили из Китая двигатели, оптику и сетевое оборудование, что позволило нарастить производство дронов примерно до 3000 единиц в месяц.