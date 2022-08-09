Как комплекс артиллерийской разведки США AN/TPQ-49 помогает уничтожать кафиров
Источник:АрмияInform
Благодаря поддержке западных партнеров нашим героям удается наносить по врагу очень меткие удары. Оккупанты уже забыли о кичлении своим огневым преимуществом.
русские оккупанты своим артиллерийским огнем уничтожали в Украине все, что случалось на их пути. Наши партнеры нашли эффективный ответ на эти действия противника.
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Как AN/TPQ-49 помогает определить позиции артиллерии россиян
Соединенные Штаты Америки предоставили для наших героев комплекс AN/TPQ-49. Эти системы позволяют с очень большой точностью определить локацию артиллерии российских кафиров и нанести им мощный и точный ответный удар.
Радиолокаторы для контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-49 давно находятся на вооружении наших искусных воинов. Первые радары США предоставили ВСУ еще в 2016 году, а после полномасштабного вторжения российских оккупантов существенно увеличили их количество в Украине.
Вес, точность и мобильность – главные преимущества этих комплексов. Их можно установить на пикапы или прицепы, разворачивать или устанавливать их на землю нет никакой необходимости. Это позволяет с помощью этих комплексов выявлять до 10 враждебных целей.
российские оккупанты уже почувствовали на себе эффективность этих комплексов, ведь на каждый их обстрел ВСУ дают очень точный ответ.