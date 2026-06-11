Как поймать билеты на поезд: Укрзализныця опубликовала пошаговую инструкцию на летний период

В период летних отпусков спрос на билеты на поезда резко возрастает. Чтобы упростить процесс покупки и повысить шансы успеть на нужный рейс, можно воспользоваться функцией автовыкупа.

Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.

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Как успеть "поймать" билеты?

В Укрзализныце объяснили, что сейчас компания вошла в самый пиковый период 2026 года: ежедневно фиксируется около 340 тысяч запросов на билеты, тогда как перевозится примерно 80 тысяч пассажиров.

В дальнейшем дисбаланс между спросом и имеющимися местами будет только расти – от 4 претендентов на 1 место до 6 – 7 желающих.

Чтобы быть максимально прозрачными в ответе на вопрос: "Где билеты?", мы продолжаем нашу традицию летних отчетов. Как и в прошлом году, мы будем регулярно показывать еженедельные данные по перевозке детских групп и военных, топовым направлениям и фактическим возможностям,

– сообщили в Укрзализныце.

К примеру, за первую неделю лета по железной дороге путешествовали 472 873 пассажира, а рекордсменом стал поезд №104 Львов-Лозовая – он перевез более 13 тысяч человек.

Всего в компании прогнозируют, что за летний сезон будет перевезено около 7 миллионов человек.

Из-за высокого спроса украинцам советуют планировать поездки заранее, ведь продажа билетов открывается за 20 дней до даты отправления. Также пассажирам доступна функция автовыкупа в приложении: для этого нужно выбрать необходимый поезд и дату, а система автоматически выкупит билет.

Стоит отметить, что для военных и их семей доступны билеты из спецрезерва: их можно приобрести через приложение Армия+.

К слову, на летний период Укрзализныця добавила 12 новых рейсов, существенно ускорила три поезда, продлила до гор четыре маршрута, а также сделала ежедневными 8 поездов, которые до этого курсировали через день. Обновленный график начинает действовать с 28 июня, а продажа билетов уже стартовала.