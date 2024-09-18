Генералы хотели просто жить красиво: как на белорусскую армию повлияла Курская операция

Беларусь и Россия заключили доктрину о военной поддержке и защите. Однако после начала Курской операции белорусские генералы в ней усомнились.

Они шли в армию для красивой жизни, а теперь ломают головы, ведь россияне не могут защитить самих себя, а тем более не смогут помочь им, если потребуется. Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко, заметив, что белорусская армия никогда не хотела и не захочет воевать.

Как на белорусскую армию повлияла Курская операция

По мнению белорусского оппозиционера, белорусская армия никогда не хотела, не хочет и не захочет воевать. Военные Беларуси сделают это только тогда, когда их заставят стать в строй разм с российской армией.

Относительно белорусских генералов, назвать их так даже трудно. Они шли в армию только для того, чтобы иметь льготы, пенсии, квартиры, машины, дачи и спокойную жизнь квартиры машины и спокойную жизнь.

"Их привлекало только это. Однако точно не желание защищать кого-то или что-то", – отметил Латушко.

Курская операция, по словам белорусского оппозиционера, показала, как российские призывники реагировали на войну. В отличие от российских, белорусские призывники точно воевать не будут.

Курская операция отняла мотивацию воевать в войсках Беларуси практически на 100%. все белорусские генералы осознали, что вся военная доктрина, которая была основана на фразе, что "русские нам помогут" просто рассыпалась, в один день стала нерелевантной,

– подчеркнул Латушко.

Генералы Беларуси поняли, что если российская армия не может защитить даже свои территории, то их стране "старший брат" и союзник точно никак не сможет помочь.

Сейчас в головах белорусских генералов и офицеров происходит ломка. Я в этом уверен,

– добавил белорусский оппозиционер.