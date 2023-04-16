С раннего утра километровые очереди у храмов: как люди святят паски в Киеве и других городах
Верующие восточного обряда 16 апреля отмечают Пасху. Люди идут в храмы, чтобы освятить пасхальные корзины. С самого утра у церквей – большие очереди.
Да, возле храмов собрались километровые очереди, люди ждут часами. Далее 24 Канал собрал фото и видео из украинских городов
Кстати говоря Пасхальная служба из Киево-Печерской Лавры: смотреть онлайн
Как святят куличи в городах
В Киеве огромные очереди тянутся с самого утра. На местах ждут правоохранители и медики.
Следует напомнить, что власти призвали украинцев воздержаться от массовых собраний на Пасху из-за попыток провокаций от врага.
Освящение корзин в Харькове: видео
Однако очереди наблюдаются и в других городах. К примеру, в Одессе и Виннице. Начиная с окончания комендантского часа в Спасо-Преображенский кафедральный собор Винницы начали сходиться верующие. На утреннюю службу у собора собралось несколько тысяч человек.
Очереди в Одессе и Виннице:
Несмотря на угрозу обстрелов, многие собрались у Кафедрального Собора Святой Троицы в Запорожье. Также утром люди выстроились в круги возле храмов Николаева.
Освящение корзин в Николаеве и Запорожье / Фото "Общественное":
На Черниговщине люди пришли в разрушенный храм
В Черниговской области люди пришли на службу к разрушенному русскими храму в селе Лукашевка. Священник совершает службу на руинах церкви.
Явление поражает и еще раз доказывает, что дух украинцев не сломить.
Разрушенный храм на Черниговщине / Фото из телеграмм-каналов:
В Херсоне также около ста человек собралось в одном из городских храмов, чтобы отпраздновать Пасху и освятить еду.