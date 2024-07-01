Такое мнение 24 Каналу высказала российская оппозиционерка, политический аналитик Ольга Курносова, заметив, что процесс изменения россиян будет долгим. Каждый из них лично отвечает за преступления Владимира Путина.

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Считают, что война их не касается

По словам Курносовой, есть общая психологическая картина выглядит так: россияне пытаются любыми способами отгородиться от войны. Они пытаются сделать вид, что их это не касается и они живут другой жизнью.

Это такой Стокгольмский синдром, когда человека взяли в заложники и он начинает сочувствовать тем террористам, которые его захватили. Поэтому работа с людьми в России будет очень тяжелая,

– отметила российская оппозиционерка.

Она объяснила, что даже, если в стране-агрессоре изменится, например, информационная пропаганда, люди сразу ничего не осознают, это долгий процесс.

Очень важно, чтобы был трибунал над российским диктатором и всеми, кто причастен к преступлениям.

Каждый, кто сегодня в России молчит, дает Путину возможность совершать преступления и от его имени тоже, – подчеркнула Курносова.

После этого, по словам российской оппозиционерки, будет следующий этап – покаяние. Это будет трудно, ведь россиянам сложно признать, что они тоже были виноваты.

После этого будет возможно построение свободной от имперских пережитков России. Без этого ничего не будет,

– добавила Курносова.