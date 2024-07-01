Таку думку 24 Каналу висловила російська опозиціонерка, політична аналіткиня Ольга Курносова, зауваживши, що процес зміни росіян буде довгим. Кожен з них особисто відповідає за злочини Владіміра Путіна.

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Вважають, що війна їх не стосується

За словами Курносової, є загальна психологічна картина виглядає так: росіяни намагаються будь-якими способами відгородитись від війни. Вони намагаються зробити вигляд, що їх це не стосується й вони живуть іншим життям.

Це такий Стокгольмський синдром, коли людину взяли в заручники і вона починає співчувати тим терористам, які його захопили. Тому робота з людьми в Росії буде дуже важка,

– зауважила російська опозиціонерка.

Вона пояснила, що навіть, якщо в країні-агресорці зміниться, для прикладу, інформаційна пропаганда, люди одразу нічого не усвідомлять, це довгий процес.

Дуже важливо, аби був трибунал над російським диктатором та всіма, хто причетний до злочинів.

Кожен, хто сьогодні в Росії мовчить, дає Путіну можливість здійснювати злочини й від його імені теж, – підкреслила Курносова.

Після цього, за словами російської опозиціонерки, буде наступний етап-покаяння. Це буде важко, адже росіянам складно визнати, що вони теж були винні.

Після цього буде можлива побудова вільної від імперських пережитків Росії. Без цього нічого не буде,

– додала Курносова.