Российские оккупанты цинично наносят систематические удары по украинским больницам. За два месяца нападения на Украину россияне повредили более трехсот больниц.

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Работа под обстрелами

Украинские врачи стали еще одними героями войны против российских захватчиков. Даже в таких трудных условиях они работают не покладая рук, а иногда даже живут на работе.

Врачи и медперсонал обустроили укрытие, помогают раненым и больным и даже мечтают с маленькими пациентами о планах, за которые возьмутся сразу же после нашей победы над оккупантами.

Как врачи спасают жизнь под вражескими обстрелами: смотрите видео

Главные новости с фронта: коротко

Очередные сутки противостояния русским оккупантам на Юге были богаты событиями. Наши защитники удерживают рубежи в Николаевской области и наносят врагу потери. На оккупированных территориях Херсонщины оккупанты отключили мобильную связь, обвинив в этом Украину. Кроме того, россияне разыскивают, похищают и пытают людей с проукраинской позицией, но это даже не помогает им погасить активное общественное сопротивление.

Путин на параде в Москве 9 мая планирует объявить всеобщую мобилизацию. По мнению Алексея Арестовича, это будет хорошим сценарием развития событий для Украины, ведь этот ход сыграет злую шутку с самими оккупантами.

У Изюма ВСУ атаковали командные пункты врага, уже есть подтвержденная информация об уничтожении как минимум 200 оккупантов.

В США рассматривается возможность использования американской армии на территории Украины. В Конгресс Соединенных Штатов уже внесена соответствующая резолюция.

В северной части Харькова раздался мощный взрыв. Несмотря на сигнал об отбое воздушной тревоги, власти города просят жителей не оставлять укрытий и не покидать безопасное место до соответствующего разрешительного сигнала. Район Северной Салтовки практически постоянно находится под вражеским огнем, поэтому пренебрегать своей безопасностью не стоит.

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