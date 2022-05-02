Російські окупанти цинічно завдають систематичних ударів по українських лікарнях. За два місяці нападу на Україну росіяни пошкодили понад триста лікарень.

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Робота під обстрілами

Українські лікарі стали ще одними героями війни проти російських загарбників. Навіть у таких важких умовах вони працюют не покладаючи рук, а часом навіть живуть на роботі.

Лікарі та медперсонал облаштували укриття, допомагають пораненим і хворим та навіть мріють з маленькими пацієнтами про плани, за які візьмуться одразу ж після нашої перемоги над окупантами.

Як лікарі рятують життя під ворожими обстрілами: дивіться відео

Головні новини з фронту: коротко

Чергова доба протистояння російським окупантам на Півдні була багатою на події. Наші захисники утримують рубежі на Миколаївщині та завдають ворогу втрат. На окупованих теритріях Херсонщини окупанти вимкнули мобільний зв'язок, звинувативши у цьому Україну. Окрім того, росіяни розшукують, викрадають та катують людей з проукраїнською позицією, але навіть це не допомагає їм погасити активний громадський спротив.

Путін на параді у Москві 9 травня планує оголосити загальну мобілізацію. На думку Олексія Арестовича, це буде хорошим сценарієм розвитку подій для України, адже цей хід зіграє злий жарт із самими окупантами .

Біля Ізюма ЗСУ атакували командні пункти ворога, вже є підтверджена інформація про знищення як мінімум 200 окупантів.

У США розглядають можливість використання американської армії на території України. У Конгрес Сполучених Штатів вже внесена відповідна резолюція.

У північній частині Харкова пролунав потужний вибух. Попри сигнал про відбій повітряної тривоги влада міста просить мешканців не покидати укриттів та не залишати безпечне місце до відповідного дозвільного сигналу. Район ПІвнічної Салтівки практично постійно перебуває під ворожим вогнем, тому нехтувати своєю безпекою не варто.

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