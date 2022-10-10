"Больше оружия, а не слов": как мир реагирует на массовый ракетный обстрел Украины

В течение всего дня Россия наносит масштабные ракетные удары почти по всей территории Украины. Воздушные тревоги массово раздаются в течение нескольких часов. Кремль попал ракетами по объектам критической инфраструктуры, жилым домам, улицам и паркам украинских городов. Как на это реагирует цивилизованный мир?

Но не только украинцев застал внезапно этот обстрел. Сотрудники иностранных посольств были вынуждены прятаться в укрытиях вместе с обычными украинцами. Мир шокирован дерзкой атакой россиян на инфраструктурные объекты и мирные города и обещает последствия для Кремля.

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"Терроризм в чистом виде" и "признак трусости"

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отметила, что Россия усиливает шквал атак против мирных украинцев. При этом бывший посол Соединенных Штатов в России Майкл Макфол окрестил действия Кремля как "стыд" и признак трусости.

Для американцев очевидно, что Путин продолжит воевать на единственном доступном направлении – против гражданского населения, поэтому посольство США призвало своих граждан покинуть территорию Украины.

Террористические действия Кремля, направленные против мирного населения Украины, становятся все очевиднее. Президент Литвы Гитанас Науседа прямо назвал ракетный обстрел со стороны России – терроризмом. Он заявил, что варварству России нет предела, и призвал передать Украине больше оружия для победы над злом.



Никаких ограничений на поставку оружия

Министерство иностранных дел Чехии считает, что Запад должен полностью снять все ограничения на поставку оружия Украине. Глава МИД Чехии Ярослав Курфюрст открыто назвал методы Кремля террористическими и заявил, что пришло время для увеличения поддержки Украины.

Курфюрст также заверил, что Чехия среди стран, продвигающих идею создания трибунала над российскими военными преступниками. При этом речь идет не только о тех, кто совершает преступления собственными руками, но и над теми, кто отдает соответствующие приказы.

В чешском Минобороны придерживаются того же мнения. Заместитель главы ведомства Томаш Копечны заявил, что эти ограничения, которые страны Запада наложили на себя сами, были не нужны с самого начала и лишь усложняли бюрократический процесс для ответа на террористические атаки России.

Эстония готовится признать Россию государством-террористом

Жесткая политическая реакция пошла и со стороны соседней с Россией Эстонии. Президент страны Алас Карис сделал довольно эмоциональное заявление по поводу утренних ракетных обстрелов.

Подумайте об этом, когда укладываете детей спать ночью: украинские дети вынуждены спать, когда ракеты бьют по их родным городам. Их родители не знают, будет ли у них семья и дом утром. Киев и несколько других городов подверглись атаке России ранним утром,

– написал президент Эстонии в своем твиттере.

Однако заявлением президента реакция Эстонии не ограничивается. Парламент этой страны готовит срочное решение о признании России государством-террористом. Ответная резолюция будет представлена уже завтра. Голосование в эстонском парламенте также пройдет в ближайшее время, и с высокой вероятностью это решение будет принято.

Реакция Евросоюза

ЕС анонсировал новые военные поставки в Украину на фоне ракетных обстрелов россиян. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В то же время глава Европарламента Роберта Метсола настаивает на недопустимости уступок Владимиру Путину. Шантаж Кремля не должен стать действенным рычагом для давления на Запад, а умиротворение не может сработать в случае с российской агрессией.

Метсола заявила, что сегодняшний обстрел "вызывает отвращение" и еще раз демонстрирует настоящее лицо кремлевского режима. Глава Европарламента также добавила, что подобная эскалация не позволит Путину избежать поражения.

Он выбирает мишени не выборочно и обрушивает на детей дождь террора и смерти. Это преступно. Они будут привлечены к ответственности,

– заявила Роберта Метсола.

Германия усилит ПВО Украины

Глава Минобороны Германии Кристине Ламбрехт сообщила, что немцы передадут первую систему противовоздушной обороны IRIS-T уже в ближайшие дни. Всего Германия готова отправить Украине 4 таких системы. Впрочем, остальные планируют передать в следующем году.

Глава МИД Германии Анналена Бербок также осудила утренний обстрел украинских городов. Она назвала действия Путина "отвратительными и неоправданными" и также пообещала усиление противовоздушной обороны Украины.

Украина созывает срочное заседание G7

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с канцлером Германии. В телефонном разговоре с Олафом Шольцем Зеленский договорился созвать срочное заседание большой семерки.

Там президент Украины выступит с заявлениями о терактах со стороны России. В частности, группа Семи обсудит усиление давления на Россию и вопрос обновления украинской инфраструктуры.

Зеленский также переговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Темой разговора стало усиление украинской ПВО и увеличение давления на Россию на фоне террористических атак Кремля.

Однозначна ли реакция мира

Очевидно, подобными действиями Кремль не может достичь ни одной из поставленных целей. Украинцев запугать не удается, а даже наоборот – это вызывает злобу и еще больше убивает любую возможность диалога с Россией.

Разрушенная инфраструктура уже в ближайшее время будет восстановлена, а на ситуацию на фронте подобные атаки против гражданских совершенно никак не влияют.

В то же время реакция мирового сообщества снова едина, и снова жесткая. Путинский шантаж и показательные варварские атаки не приводят ни к чему, кроме как к еще большей изоляции России от остального мира.

Подобные удары по украинским городам лишь доказывают, что Украина должна получить больше оружия как для самозащиты, чтобы уберечь мирное население, так и для наступления, чтобы выбить оккупантов с территории Украины и закончить развязанную Кремлем войну.