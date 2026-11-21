Страны бывшего СССР все больше дистанцируются от Москвы из-за истощения российских вооруженных сил и действия международных санкций. Соседние страны все активнее переориентируют свою экономику и систему безопасности на сотрудничество с США, Китаем и ЕС.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, соседи все чаще воспринимают российский рынок как токсичный и нестабильный рынок.

Москва теряет монополию главного арбитра

Ключевыми факторами ускоренного дистанцирования стали истощение военных ресурсов Москвы, общее разочарование в российских гарантиях безопасности и заметный упадок ОДКБ.

Показательным примером изменений стала Армения, которая систематически дистанцируется от Москвы из-за неспособности последней выполнять взятые на себя безпековые обязательства.

В то же время на позиции России давят западные санкции, риск вторичных ограничений и изменение подходов Вашингтона и Брюсселя к партнерству со странами Центральной Азии и Южного Кавказа.

Монополия Кремля на посредничество в локальных конфликтах стремительно рушится. В частности, урегулирование армяно-азербайджанского противостояния произошло при посредничестве США, а урегулирование киргизско-таджикского пограничного конфликта обеспечило непосредственное участие Узбекистана.

Одновременно страны региона углубляют прямое сотрудничество в области обороны с Западом. Казахстан продолжает развивать диалог с НАТО, Великобританией и США, ежегодно организуя миротворческие маневры "Степной орел" с привлечением американских военных.

Астана также строго соблюдает режим санкций, блокирует сомнительные финансовые операции, приостановила функционирование платежной системы "Мир" и не заключает новых военных соглашений с Россией.

Новые логистические маршруты в обход России

Государства Центральной Азии и Южного Кавказа используют заинтересованность КНР и Евросоюза в создании надежных транспортных цепочек. Приоритетом становится развитие Транскаспийского международного маршрута в обход России.

Кроме того, региональные лидеры учитывают инициативу США по усилению логистического присутствия в рамках проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания".

Минск ограничивает влияние Кремля на элиты

Дистанцирование наблюдается даже в действиях ближайшего союзника Москвы. Минск активно укрепляет связи с Пекином: в мае 2026 года Лукашенко подписал Директиву № 9 о развитии всестороннего стратегического партнерства с КНР на пять лет.

Также Лукашенко пытается возобновить дипломатический диалог с западными столицами после некоторого ослабления санкций.

Белорусские спецслужбы, в частности КГБ, получили четкое распоряжение блокировать назначения на руководящие посты лиц с российским прошлым или выраженными пророссийскими взглядами, не допуская формирования подконтрольной Кремлю агентурной сети внутри властных кругов.