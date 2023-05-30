На месте происшествия кроме спецслужб находятся и жильцы дома. Они рассказали о первых минутах после атаки. Журналисты сняли трогательный разговор детей, которые, очевидно, проживают в поврежденной многоэтажке.

Смотрите также В небе над Киевом сбили 29 "Шахедов": сколько дронов попали в цель

Диалог 6-летнего Марка и 8-летней Алисы:

– Как мы вообще выжили там?

- Не знаю

Разговор деток возле дома в Киеве, куда упали обломки: видео

Что известно о пострадавших в результате атаки

На данный момент известно об одном погибшем в результате атаки и четырех пострадавших, им оказывают помощь. Обломки повредили не менее 50 квартир.

Отмечают, что в результате взрыва разрушены квартиры на двух верхних этажах, почти все окна вылетели.

Главное об атаке 30 мая

В Подольском районе спасатели локализовали пожар в многоэтажке и здании. К счастью, 6 человек спасены.

В Дарницком районе в результате падения обломков ликвидирован пожар хозяйственной постройки на площади 30 квадратных метров.

В Голосеевском районе в результате падения обломков произошло возгорание в многоэтажке – его ликвидировали.

Кроме этого, в Печерском районе от падения обломков произошло возгорание 3 автомобилей.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 30 мая с 23:30 по 4:30 российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Украину иранскими ударными беспилотниками "Shahed-136/131". В общей сложности с Севера и Юга зафиксированы пуски 31 дрона-камикадзе – уничтожено 29 ударных БпЛА.