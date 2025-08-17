9 лет назад, когда я запускала "Книголав", у меня была оптимистичная гипотеза: уже через год 60% наших авторов будут украинскими. Реальность оказалась значительно трезвее: сегодня, на девятом году, украинских авторов в нашем каталоге около 15%.

Почему так? Потому что украинский бестселлер у нас рождается не по правилам рынка, а на пересечении авторитета автора и... случайности. Профессия "писатель" недооценена и экономически слабо поддержана: если на Западе автор может зарабатывать сотни тысяч долларов, то у нас хорошо, если это сотни тысяч гривен. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

После 2022 года: мода на украинское – наш шанс

Мы живем во время, когда ужасная война парадоксально принесла что-то положительное – моду на все украинское. Украинские авторы могут, имеют и даже должны быть модными.

Спрос вырос, рукописей стало намного больше – мы получаем их каждый день. Но вместе с этим появилась другая реальность: многие тексты – это честная самотерапия, которая важна для авторов, но не всегда для широкой аудитории. Как и всегда с талантливыми людьми, нам приходится искать единицы среди сотен тех, кто считают себя писателями только потому, что умеют складывать слова в предложения.

Кто формирует ландшафт украинской литературы?

У нас есть сильные и проверенные временем имена: Ирэна Карпа, Оксана Забужко, Юрий Андрухович и Илларион Павлюк. Его роман "Аркан волков" – пример книги, которую хочется видеть на мировых полках (и да, я искренне жалею, что мы не издали ее).

Есть и новая волна: в частности, Женя Кузнецова – современная, точная, с голосом, который легко узнать. Это те авторы, с которыми украинский бестселлер может перестать быть случайностью.

Чего не хватает, чтобы "мода" стала системой?

Писательские школы. Писательство – это ремесло и драматургия, структура, темп, работа с редактором, понимание рынка. Книжные продюсеры. Нам нужны люди, которые профессионально продвигают авторов: строят медиастратегии, организовывают туры, договариваются с телевидением, СМИ и блогерами. Это дорого, и без системной поддержки редко окупается. Инфраструктура популяризации. Образовательные программы в школах и вузах, регулярное внимание прессы, прозрачные грантовые инструменты и переводные фонды. Публичная и государственная поддержка. Годами нашу культуру обесценивали и подменяли. Теперь поддержка украинского автора – это не только о продажах, это о восстановлении идентичности.

Что должны сделать мы, издатели, уже сейчас?

Мы должны использовать собственные ресурсы – редакторов, продюсерские навыки, ощущение рынка, – чтобы отсеять шум и найти жемчужины. Это значит инвестировать в развитие авторов, давать им сильную редактуру, строить длинные кампании, вести их по городам, делать события, создавать инфоповоды. Так формируется не разовый хит, а украинский бестселлер как тренд, который держится годами.

И да, это трудно и не всегда быстро окупается. Но если мы этого не сделаем сегодня, завтра эти истории останутся ненаписанными – или, что еще хуже, не прочитанными.

Зачем все это?

Украинская книжка – это часть нашей обороны и будущего наследия. Если мы хотим иметь авторов, которых цитируют, переводят и экранизируют, – нам нужна система: образование, продюсеры, инфраструктура и общая воля.

Призыв прост: государство – создайте условия; бизнес – станьте партнерами; читатели – выбирайте украинских авторов. А мы, издатели, берем на себя самое трудное: искать те самые единицы среди сотен и доводить их тексты до уровня, который будет формировать украинский литературный ландшафт на годы вперед.