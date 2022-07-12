Как на медиарынок повлияет выход Ахметова и что будет с его каналами: ответ "Детектор медиа"

Сейчас из холдинга массово увольняют сотрудников. Но это не значит, что у Ахметова перестали владеть правами на огромную библиотеку контента, включая премьеры, не успевшие выйти в свет.

Об этом 24 каналу рассказала директор ОО "Детектор медиа" Галина Петренко. Она также отметила, что не знает, что задумали у Рината Ахметова, но пока еще рано говорить, что мы больше не увидим его в медийной плоскости.

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Правильно читать их заявление следует так: они вернули лицензии и поэтому их активы перестали быть медиа, говорит Галина Петренко.

"Плюс, непонятно, что будет с бизнесом в Варшаве. Ведь они открыли во время войны студию в столице Польши и очень сильно это скрывали. По состоянию на данный момент комментариев относительно судьбы этой зарубежной студии нет", – отмечает директор ОО "Детектормедиа".

Вероятно, часть медиабизнеса у Ахметова все же перебазировали заграницу, говорит она.

Беспорядки в заявлениях медиагруппы Ахметова

Поскольку пресс-служба медиагруппы "Украина" абсолютно не знала о решении выхода SCM с рынка Украины, они могли просто выполнять свою рутинную работу и написать этот пресс-релиз и опубликовать его, отмечает общественный деятель. Это действительно возможно, что эти версии о переходе в Польшу и являются просто версиями, которые произошли по ошибке.

Но мне сложно поверить, что самый богатый человек Украины, условно потерявший половину капитала, что он откажется от медиаактивов в любом формате,

– объясняет Галина Петренко.

По словам Галины Петренко, во владении Ахметова все еще остается платформа Oll.tv, которая не подпадает под классификацию "медиа", поэтому нужно еще немного подождать.

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Что будет дальше с каналами Ахметова

Также эту тему прокомментировала медиаэксперт Наталья Лигачева. По ее словам, насколько нам известно, это решение было совершенно неожиданным, никто не думал о таком шаге Ахметова. Это было неожиданностью как для менеджмента, так и для власти.

"Поэтому, я думаю, что это прецедент, который повлияет на другие процессы, которые будут проходить в медиа. В частности, интересно, как будет проводиться работа над Законом "О медиа", который мы должны принять, получив статус кандидата в члены ЕС", – говорит. медиаэксперт.

Эти каналы не только транслируют телемарафон, команда "Украина" и "Украина24" продолжает его производить, они сообщили в Министерство культуры, что продолжат работу с этим слотом только до конца недели.

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