Норвежские инструкторы отдали честь украинским военным, которые завершили учебу в стране и возвращаются в Украину. Об этом пишет 24 канал.

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Возвращение украинских военных

В сети опубликовали трогательное видео, где видно, как норвежские военные выстроились в ряд, они отдали честь нашим ребятам, а в руках держали украинский флаг.

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Что известно об обучении ВСУ в Норвегии

Напомним, что в марте Норвегия объявила, что совместно с Соединенными Штатами передаст Украине еще два зенитных ракетных комплекса NASAMS для обороны воздушного пространства Украины.

В Минобороны Норвегии рассказали, что передают шесть пусковых площадок и два центра управления огнем. Норвегия также заявила, что обеспечит обучение украинских военных, которые будут использовать систему.

О том, что украинские военные будут проходить учения в Норвегии, сообщалось также в январе 2023 года. Тогда отмечалось, что Осло предложит украинским военным тренинги по санитарным мерам, стрельбе и курсу командного управления.

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