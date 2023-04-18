Мощное видео под патриотическую песню появилось в сети в разных пабликах и телеграм-каналах. Опубликовал его и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет 24 Канал.

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Украинским военным отдавали честь

Это видео было снято с одного из автобусов, которыми воины Украины возвращались из учений. Вдоль дорог, по которым проезжал транспорт, гражданские махали на прощание и выстроились военные Швеции.

Они держали в руках флаги не только своего государства, но и Украины. А также отдавали честь украинцам, которые вскоре с оружием в руках присоединятся к собратьям и будут наглядно показывать оккупантам, почему переться в чужое государство было очень плохой идеей.

Военные Швеции трогательно провожали украинцев: видео

Трогательно украинцев провожали и британские военные

Уважение к народу, который в самой большой войне в центре Европы после Второй мировой защищает от врага свое государство, выразили и в Великобритании. Там иностранные инструкторы также выстроились в ряды вдоль дорог, отдали честь нашим ребятам и вывесили украинский флаг.

А позади них стояли гражданские, которые тоже хотели выразить уважение, попрощаться с украинцами, а также пожелать им удачи на пути и в ожесточенной борьбе. Они махали и рукоплескали военным Украины.

В Великобритании также отдали честь украинским воинам: видео

Военные учения украинцев за границей