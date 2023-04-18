Мощное видео под патриотическую песню появилось в сети в разных пабликах и телеграм-каналах. Опубликовал его и спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Украинцы завершили обучение на ЗРК Patriot в США, – Пентагон
Украинским военным отдавали честь
Это видео было снято с одного из автобусов, которыми воины Украины возвращались из учений. Вдоль дорог, по которым проезжал транспорт, гражданские махали на прощание и выстроились военные Швеции.
Они держали в руках флаги не только своего государства, но и Украины. А также отдавали честь украинцам, которые вскоре с оружием в руках присоединятся к собратьям и будут наглядно показывать оккупантам, почему переться в чужое государство было очень плохой идеей.
Военные Швеции трогательно провожали украинцев: видео
Трогательно украинцев провожали и британские военные
Уважение к народу, который в самой большой войне в центре Европы после Второй мировой защищает от врага свое государство, выразили и в Великобритании. Там иностранные инструкторы также выстроились в ряды вдоль дорог, отдали честь нашим ребятам и вывесили украинский флаг.
А позади них стояли гражданские, которые тоже хотели выразить уважение, попрощаться с украинцами, а также пожелать им удачи на пути и в ожесточенной борьбе. Они махали и рукоплескали военным Украины.
В Великобритании также отдали честь украинским воинам: видео
Военные учения украинцев за границей
- Во время военных учений, которые проходили в Великобритании, украинские военные овладевали управлением боевыми танками Challenger 2, а также учились эффективно идентифицировать вражеские цели и поражать их. Эти учения завершились 27 марта, после чего украинские экипажи вернулись домой. Как отметили в The Guardian, эти учения были крайне важны, ведь указанные танки Украина планирует использовать во время потенциального контрнаступления ВСУ.
- В конце марта украинские военные завершили обучение на ЗРК Patriot в США. Ранее западные чиновники заявляли, что такие учения будут длиться более года, однако 65 украинцев доказали, что способны поражать и сверхбыстро овладевать западным вооружением. Уже 22 марта они были почти готовы использовать ПВО Patriot на поле боя, а 30 марта завершили учения полностью.
- Также в марте завершились военные учения 20 военнослужащих Украины в Италии, прошедшие на системах ПВО SAMP/T.