Потужне відео під патріотичну пісню появилося у мережі у різних пабліках та телеграм-каналах. Опублікував його й речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише 24 Канал.
Варте уваги Українці завершили навчання на ЗРК Patriot у США, – Пентагон
Українським військовим віддавали честь
Це відео було зняте з одного з автобусів, якими воїни України поверталися з навчань. Вздовж доріг, якими проїжджав транспорт, цивільні махали на прощання та вишикувалися військові Швеції.
Вони тримали у руках прапори не лише своєї держави, а й України. А також віддавали честь українцям, які невдовзі зі зброєю в руках приєднаються до побратимів та наочно показуватимуть окупантам, чому пхатися у чужу державу було дуже поганою ідеєю.
Військові Швеції зворушливо проводжали українців: відео
Зворушливо українців проводжали й британські військові
Повагу до народу, який у найбільшій війні в центрі Європи після Другої світової боронить від ворога свою державу, виразили й у Великій Британії. Там іноземні інструктори також вишикувались в шеренги вздовж доріг, віддали честь нашим хлопцям та вивісили український прапор.
А позаду них стояли цивільні громадяни, які теж хотіли висловити шану, попрощатися з українцями, а також побажати їм удачі на шляху та в запеклій боротьбі. Вони махали та аплодували військовим України.
У Великій Британії також віддали честь українським воїнам: відео
Військові навчання українців за кордоном
- Під час військових навчань, які проходили у Великій Британії, українські військові опановували керування бойовими танками Challenger 2, а також навчалися ефективно ідентифікувати ворожі цілі та вражати їх. Ці навчання завершилися 27 березня, після чого українські екіпажі повернулися додому. Як зазначили в The Guardian, ці навчання були вкрай важливими, адже зазначені танки Україна планує використовувати під час потенційного контрнаступу ЗСУ.
- Наприкінці березня українські військові завершили навчання на ЗРК Patriot у США. Раніше західні чиновники заявляли, що таке навчання триватиме понад рік, однак 65 українців довели, що здатні вражати та надшвидко опановувати західне озброєння. Уже 22 березня вони були майже готовими використовувати ППО Patriot на полі бою, а 30 березня завершили навчання повністю.
- Також у березні завершилися військові навчання 20 військовослужбовців України в Італії, які пройшли на системах ППО SAMP/T.