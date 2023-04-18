Потужне відео під патріотичну пісню появилося у мережі у різних пабліках та телеграм-каналах. Опублікував його й речник Одеської ОВА Сергій Братчук, пише 24 Канал.

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Українським військовим віддавали честь

Це відео було зняте з одного з автобусів, якими воїни України поверталися з навчань. Вздовж доріг, якими проїжджав транспорт, цивільні махали на прощання та вишикувалися військові Швеції.

Вони тримали у руках прапори не лише своєї держави, а й України. А також віддавали честь українцям, які невдовзі зі зброєю в руках приєднаються до побратимів та наочно показуватимуть окупантам, чому пхатися у чужу державу було дуже поганою ідеєю.

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Повагу до народу, який у найбільшій війні в центрі Європи після Другої світової боронить від ворога свою державу, виразили й у Великій Британії. Там іноземні інструктори також вишикувались в шеренги вздовж доріг, віддали честь нашим хлопцям та вивісили український прапор.

А позаду них стояли цивільні громадяни, які теж хотіли висловити шану, попрощатися з українцями, а також побажати їм удачі на шляху та в запеклій боротьбі. Вони махали та аплодували військовим України.

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