У мережі опублікували відео, де англійські солдати аплодують нашим військовими, пише 24 Канал. Відповідне відео поширив також український активіст Сергій Стерненко.

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Стерненко звернув увагу на цікаве відео

На цьому відео група українських військових, яка повертається додому після військових навчань у Великій Британії, зворушена від прощального жесту від іноземних інструкторів. Вони вишикувались в шеренгу, віддали честь нашим хлопцям та вивісили український прапор.

Британці проводжають українців додому / Відео з тік-току

Що відомо про навчання українців у Великій Британії