У мережі опублікували відео, де англійські солдати аплодують нашим військовими, пише 24 Канал. Відповідне відео поширив також український активіст Сергій Стерненко.
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Стерненко звернув увагу на цікаве відео
На цьому відео група українських військових, яка повертається додому після військових навчань у Великій Британії, зворушена від прощального жесту від іноземних інструкторів. Вони вишикувались в шеренгу, віддали честь нашим хлопцям та вивісили український прапор.
Британці проводжають українців додому / Відео з тік-току
Що відомо про навчання українців у Великій Британії
- У липні 2022 року Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що близько 10 тисяч українців під керівництвом Збройних сил Великої Британії проведуть військові навчання. Тренування проводяться на об’єктах по всій країні з понад 1000 інструкторами.
- Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко зауважив, що у 2023 році ще 19 200 солдатів та офіцерів Збройних сил Україні пройдуть військові навчання на території Сполученого Королівства.
- В лютому цього року наші військовослужбовці відправилися до Великої Британії. Українські бійці розпочали навчання по використанню британських танків Challenger 2.