За даними ЗМІ. навчання відбувалися на полігоні в Сабаудії. Міноборони Італії підтвердило, що навчання уже завершені.

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Як проходили навчання

ЗМІ повідомляють, що 20 українських військових прибули до Риму, а звідти їх спецрейсом відправили до Сабаудії. Там їх розмістили в казармах. Італійським військовим, які дислокуються на цих базах, заборонили контактувати з гостями.

Інші військові з України, за даними Міноборони Італії, були в піхотній школі Чезано в Римі та проходили навчання на бронетехніці.

Після витоку інформації про українських військових у Сабаудії, Міноборони Італії підтвердило цю інформацію, але заявило, що навчання завершені. Водночас щодо наступних етапів навчання у Римі інформації не розголошують.

SAMP/T: коротко про систему ППО

SAMP/T – спільна італійсько-французька розробка. Цей ЗРК здатен уражати ворожі літаки на відстані до 100 кілометрів. Крім того, він здатен збивати й балістичні ракети на відстані до 35 кілометрів. Ця система ППО вражає цілі на висоті до 20 кілометрів.

Ця система коштує 700 мільйонів євро й оснащена ракетами Aster вартістю від 400 тисяч до 2 мільйонів євро кожна. Загалом Італія має лише 5 SAMP/T, з яких один уже розгорнутий у Словаччині для захисту східного флангу НАТО.