Норвезькі інструктори віддали честь українським військовим, які завершили навчання в країні та повертаються в Україну. Про це пише 24 канал.
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Повернення українських військових
У мережі опублікували зворушливе відео, де видно, як норвезькі військові вишикувались в шеренгу, вони віддали честь нашим хлопцям, а в руках тримали український прапор.
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Що відомо про навчання ЗСУ в Норвегії
- Нагадаємо, що у березні Норвегія оголосила, що спільно зі Сполученими Штатами передасть Україні ще два зенітні ракетні комплекси NASAMS для оборони повітряного простору України.
- У Міноборони Норвегії розповіли, що передають шість пускових майданчиків і два центри управління вогнем. Норвегія також заявила, що забезпечить навчання українських військових, які використовуватимуть систему.
- Про те, що українські військові проходитимуть навчання в Норвегії повідомлялося також у січня 2023 року. Тоді зазначалося, що Осло запропонує українським військовим тренінги щодо санітарних заходів, стрільби та курс командного управління.
Воїнів України зворушливо проводжали із навчань у Швеції
- Нещодавно чергові такі навчання завершилися у Швеції, після яких з воїнами України зворушливо попрощалися іноземні військовослужбовці. Потужне відео під патріотичну пісню появилося у мережі у різних пабліках та телеграм-каналах.
- Це відео було зняте з одного з автобусів, якими воїни України поверталися з навчань. Вздовж доріг, якими проїжджав транспорт, цивільні махали на прощання та вишикувалися військові Швеції.
- Вони тримали у руках прапори не лише своєї держави, а й України. А також віддавали честь українцям, які невдовзі зі зброєю в руках приєднаються до побратимів та наочно показуватимуть окупантам, чому пхатися у чужу державу було дуже поганою ідеєю.