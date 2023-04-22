Норвезькі інструктори віддали честь українським військовим, які завершили навчання в країні та повертаються в Україну. Про це пише 24 канал.

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Повернення українських військових

У мережі опублікували зворушливе відео, де видно, як норвезькі військові вишикувались в шеренгу, вони віддали честь нашим хлопцям, а в руках тримали український прапор.

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Що відомо про навчання ЗСУ в Норвегії

Нагадаємо, що у березні Норвегія оголосила, що спільно зі Сполученими Штатами передасть Україні ще два зенітні ракетні комплекси NASAMS для оборони повітряного простору України.

У Міноборони Норвегії розповіли, що передають шість пускових майданчиків і два центри управління вогнем. Норвегія також заявила, що забезпечить навчання українських військових, які використовуватимуть систему.

Про те, що українські військові проходитимуть навчання в Норвегії повідомлялося також у січня 2023 року. Тоді зазначалося, що Осло запропонує українським військовим тренінги щодо санітарних заходів, стрільби та курс командного управління.

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