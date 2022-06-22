Как оккупанты объяснят провал туристического сезона в Крыму

В настоящее время ключевые крымские коллаборанты признали ситуацию логистического кризиса Крыма, вызванную масштабной российской агрессией против Украины, в частности, в контексте прекращения противоправного авиасообщения россии с Симферополем.

"Сложный туристический сезон"

Этот кризис признан в заявлениях фейкового севастопольского "правительства" и в тезисах Сергея Аксенова и Владимира Константинова о "сложном туристическом сезоне". Оккупанты фактически констатируют несостоятельность завоза "достаточного количества российских туристов" в Крым по железной дороге, а потому принимают ряд пропагандистских мер.

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В частности, подконтрольная агрессорам пропаганда заявляет о фейковых "украинских туристах", которые якобы приедут в Крым из оккупированных районов материковой Украины.

Параллельно упомянутый Аксенов и его подручные анонсировали с июля начало противоправного автобусного и железнодорожного пассажирского сообщения между оккупированным Крымом и захваченными российскими захватчиками Херсоном и Мелитополем.

Конечно, заявленные объемы перевозок могут гипотетически обеспечить не более нескольких сотен пассажиров в сутки, что предоставило бы за три месяца не более тридцати тысяч фейковых туристов.

Автобусы не спасут

В то же время оккупанты заявляют о противоправном введении "чартерных автобусов" в Судак и Алушту из восьми российских городов Краснодарского края, Владимирской, Нижегородской и Ростовской областей.

Конечно, такое мероприятие паллиативно и может обеспечить не "миллионы туристов", а разве что пропагандистскую картинку в конкретном крымском отеле со "счастливыми туристами из Мурома".

Так же ситуацию "не спасают" и противоправные "регулярные автобусные рейсы" в оккупированный Крым из центральных регионов России, находящиеся в рейсе до двух суток, которыми "туристы" в Крым заведомо не поедут, в частности из-за соответствующего уровня "комфорта".

Полезные террористы

Поэтому не исключается, что оккупанты могут списать отсутствие "российских туристов" в Крыму на якобы "террористические угрозы" и соответственно полное "перекрытие" полуострова "в целях безопасности".

Не исключено преступное проведение агрессором на полуострове в ближайшее время кровавых провокаций, которые российские спецслужбы неоднократно устраивали ранее с 2014 года с обвинением украинской стороны, с вынесением сфабрикованных "обвинений" в отношении якобы "украинских националистов" и украинских структур.

Возможно, для организации этих провокаций спецслужбы агрессора привлекут подконтрольную им организованную преступность, в частности этническую.

Структуры этой преступности борются между собой за контроль над "товаропотоками", включая преступную перевозку похищенного на оккупированной материковой Украине имущества, а также оружия и наркотиков через украинские порты Крыма в южном направлении; соответствующее "противостояние" в последние недели даже получило определенное публичное измерение.