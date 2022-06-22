"Складний туристичний сезон"

Ця криза визнана у заявах фейкового севастопольського "уряду" та у тезах Сергія Аксьонова та Володимира Константинова про "складний туристичний сезон". Окупанти фактично констатують неспроможність завезення "достатньої кількості російських туристів" у Крим залізницею, а тому вживають низку пропагандистських заходів.

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Зокрема, підконтрольна агресорам пропаганда заявляє про фейкових "українських туристів", які нібито приїдуть до Криму з окупованих районів материкової України.

Паралельно згаданий Аксенов та його підручні анонсували з липня початок протиправного автобусного та навіть залізничного пасажирського сполучення між окупованим Кримом та захопленими російськими загарбниками Херсоном та Мелітополем.

Звісно, заявлені "обсяги перевезень" можуть гіпотетично забезпечити не більше декількох сотень пасажирів на добу, що надало б за три місяці не більше тридцяти тисяч фейкових "туристів".

Автобуси не врятують

Водночас окупанти заявляють про протиправне запровадження "чартерних автобусів" до Судака й Алушти з восьми російських міст Краснодарського краю, Владимирської, Нижегородської та Ростовської областей.

Звісно, такий захід є паліативним та може забезпечити не "мільйони туристів", а хіба що пропагандистську картинку у конкретному кримському готелі із "щасливими туристами з Мурому".

Так саме ситуацію "не рятують" й протиправні "регулярні автобусні рейси" до окупованого Криму із центральних регіонів Росії, що перебувають у рейсі до двох діб, якими "туристи" у Крим завідомо не поїдуть, зокрема через відповідний рівень "комфорту".

Корисні терористи

Тому не виключається, що окупанти можуть списати відсутність "російських туристів" у Криму нібито "терористичними загрозами" та відповідним повним "перекриттям" півострову "з метою безпеки".

Не виключене злочинне влаштування агресором на півострові найближчим часом кривавих провокацій, які російські спецслужби неодноразово влаштовували раніше з 2014 року із звинуваченням української сторони, з винесенням сфабрикованих "звинувачень" щодо нібито "українських націоналістів" і українських структур.

Можливо, що для організації цих провокацій спецслужби агресора залучать підконтрольну їм організовану злочинність, зокрема етнічну.

Структури цієї злочинності наразі борються між собою за контроль над "товаропотоками", включно із злочинним перевезенням викраденого на окупованій материковій Україні майна, а також зброї та наркотиків через українські порти Криму у південному напрямі; відповідне "протистояння" останніми тижнями навіть отримало певний публічний вимір.