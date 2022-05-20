Как оккупанты рыли окопы в окрестностях Припяти: эксклюзивный фоторепортаж

В начале войны оккупанты вторглись в Украину с территории Беларуси и захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и заняли позиции в зоне отчуждения.

В зону отчуждения зашла массированная колонна кафиров, которую остановить там не удалось. 24 канал побывал в окрестностях Припяти и зафиксировал заброшенные окопы россиян.

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Главное об освобождении Припяти от оккупантов

3 апреля ВСУ успешно освободили Киевщину от оккупантов. Наши защитники взяли под контроль район города Припять и вышли на границу с Беларусью. В целом враг уничтожил населенные пункты в 35 из 69 территориальных общин области.

К слову, за день до официального увольнения, украинский флаг взвился на промплощадке Чернобыльской АЭС . Кстати, флаг подняли работники станции, исполнившие государственный гимн.

А вот на фото фортификационные постройки, которые обустраивали россияне. Наспех убегая россияне оставили все, как есть.



Блокпосты россиян в окрестностях Припяти / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Россияне рыли окопы возле Припяти / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Россиян оттеснили ВСУ еще в начале апреля / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Обустроиться россияне не успели / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Россияне покинули окопы убегая от ВСУ / Фото Валентины Полищук, 24 канал

К слову, чуть ли не повторили Чернобыль в Украине в 2022 году россияне только по мотивам военной логистики. Ведь для боевых действий под Киевом кафиры возили снаряды из Беларуси именно через города Чернобыль и Припять.

Опасная оккупация ЧАЭС

Напомним, россияне нагло ворвались на ЧАЭС 24 февраля и до конца марта удерживали работников станции в оккупации.

Украина и весь мир со страхом следили за происходящим на станции и боялись повторения катастрофы.

Орки рыли окопы не только в окрестностях Припяти, но и на территории зоны отчуждения, в частности, в Рыжем лесу. Также своей бронетехникой поднимали за собой облака пыли. Так что до экологической катастрофы мы были близко, сами же кафиры вернулись домой хватив немалую дозу облучения.

К сожалению, многие нацгвардейцы, защищавшие Чернобыль во время полномасштабного вторжения России в Украину, остаются в плену. Оккупанты вывезли их на территорию Беларуси.

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