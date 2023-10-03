Правила проезда в Киеве изменились: как теперь будет происходить списание средств

С 4 октября в Киеве изменится система оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь у тех, кто рассчитывается картой, оплата будет взиматься иначе.

В КМВА сообщили, что с 4 октября оплатить проезд в общественном транспорте столицы банковской картой или цифровой транспортной картой можно будет всего за две поездки вместе. То же касается пользователей Apple Pay и Google Pay.

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Что изменится в оплате столичного транспорта

После расчета картами оплата будет списываться после каждой второй поездки в пределах одного дня. Изменения касаются оплаты проезда денежными средствами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay. А также оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

После первой валидации списание средств не будет происходить сразу, но после второй поездки будет производиться списание за две валидации одновременно.

Однако киевляне массово не понимают новую систему оплаты и смысл анонсированных нововведений. Многие беспокоятся, что за одну поездку будут снимать как за две, однако это не так.

Что будет, если человек совершит только одну поездку

Если пассажир совершил только одну поездку каждый вечер, то списание средств состоится только за нее. Средства за поездку будут списаны со счета автоматически после 21:00.

Также в КГГА уточнили, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы хотите заплатить за близких, можно воспользоваться пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

В ведомстве утверждают, что эта система уже была успешно опробована на маршрутах скоростного трамвая. Пока ее масштабируют на весь общественный транспорт.

Обратите внимание. Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. В КГГА также напомнили, что подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении Киев Цифровой не является подтверждением валидации билета. Подтверждением является только информация на самом валидаторе, если приложить карту повторно, и на устройстве контроля.