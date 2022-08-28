О том, как попасть в эти войска, рассказал журналистам 24 канала один из бойцов, который пожелал остаться анонимным по соображениям безопасности.

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"Иду на Вы": как попасть в элитные войска Украины

Высокий уровень квалифицированности и подготовленности бойцов ССО увеличивают потенциальный ущерб агрессору. В этот род войск входят части спецназначения, а также подразделения информационно-психологических спецопераций.

Чтобы пройти отбор в Сил специальных операций ВСУ, нужно выполнить следующие задачи:

сдать комплексный тест по общей физической подготовке (бег три километра, подтягивание, отжим, пресс);

пройти собеседование и психологический тест с командиром боевой группы.

Если человек проходит начальный контроль, далее нужно подписать договор с частью. Через год после подписания, если боец захочет находиться на боевой должности, он должен пройти еще Q-курс.

Лозунг Сил специальных операций ВСУ – это боевой лозунг Святослава Храброго "Иду на Вы!" / Фото с официальной страницы в фейсбук Командование Сил специальных операций ВС Украины

Спецназначители проходят подготовку, которая проходит по двум направлениям:

Коллективная – перманентная подготовка, которая проходит циклически для взаимодействия бойцов друг с другом. Это, в частности, действия в составе подразделения, тактика малых групп, огневая подготовка, боевое согласование, инструменты спецразведки – рейды, поиски, подготовка, диверсии.

Индивидуальная – определяемая специальностью "оператора". Сюда относится медицина, инженерная подготовка, снайпинг (высокоточная стрельба), радиосвязь, владение тяжелым вооружением (пулеметами, минометами, ПЗРК, ПТРК).

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Добавим, что к типовым задачам Сил специальных операций относят боевые действия и рейды, психологические операции, создание агентурных сетей, добычу информации по линии фронта, поиск, эвакуацию и доставку пленных и заложников, медицинскую помощь, антитеррористические операции.

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