Про те, як потрапити до цих військ розповів журналістам 24 каналу один із бійців, який побажав залишитися анонімним з міркувань безпеки.

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"Іду на Ви": як потрапити до елітних військ України

Високий рівень кваліфікованості й підготовленості бійців ССО збільшують потенційну шкоду агресору. До цього роду військ входять частини спецпризначення, а також підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій.

Щоб пройти відбір до Сил спеціальних операцій ЗСУ треба виконати наступні завдання:

скласти комплексний тест із загальної фізичної підготовки (біг три кілометри, підтягування, віджимання, прес);

пройти співбесіду та психологічний тест з командиром бойової групи.

Якщо людина проходить початковий контроль, далі необхідно підписати контракт із частиною. Через рік після підписання, якщо боєць забажає перебувати на бойовій посаді, то він має пройти ще Q-курс.

Гасло Сил спеціальних операцій ЗСУ – це бойове гасло Святослава Хороброго "Іду на Ви!" / Фото з офіційної сторінки у фейсбук Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Спецпризначенці проходять підготовку, яка відбувається за двома напрямками:

Колективна – це перманентна підготовка, яка проходить циклічно для взаємодії бійців один з одним. Це, зокрема, дії у складі підрозділу, тактика малих груп, вогнева підготовка, бойове злагодження, інструменти спецрозвідки – рейди, пошуки, підготовка, диверсії.

Індивідуальна – яка визначається спеціальністю "оператора". Сюди відноситься медицина, інженерна підготовка, снайпінг (високоточна стрільба), радіозв'язок, володіння важким озброєнням (кулеметами, мінометами, ПЗРК, ПТРК).

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Додамо, що до типових завдань Сил спеціальних операцій відносять бойові дії та рейди, психологічні операції, створення агентурних мереж, добування інформації за лінією фронту, пошук, евакуація та доставлення полонених та заручників, медична допомога, антитерористичні операції.

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